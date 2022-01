Nejvíc nominací na ceny Muriel získal komiks o Štefánikovi

Tři nominace na komiksové ceny Muriel obdržela kniha o Milanu Rastislavu Štefánikovi, spoluzakladateli Československa. Dvě mohou proměnit romance dospívající dívky sužované úzkostmi Naprostá šílenost od manželů Terezy a Tomáše Kopeckých či neobvyklá komiksová kniha B jako běžec, v níž Jindřich Janíček zpracoval šest příběhů z dějin amatérského i závodního běhání.

Nominace v úterý odpoledne zveřejnila Česká akademie komiksu, která ocenění udílí. Vítězové budou vyhlášeni 15. února v pražském Bio Oko, večerem mají provázet stand-up komička Adéla Elbel a kreslíř Tomáš Chlud.

Seznam finalistů odráží dlouhodobý trend českých nakladatelů, kteří vydávají biografické komiksy. Jen v posledním roce vyšly ty o Jaromíru Jágrovi, Tomáši Holém, Sidonii Nádherné a právě Štefánikovi.

Atypická biografie slovenského politika, vojáka, letce a astronoma je nominovaná v kategoriích scénář (Michal Baláž a Gabriela Kyselová), kresba (Václav Šlajch) i nejlepší komiksová kniha. V té bude zápasit s titulem B jako běžec a metaforickým zpracováním boje se zhoubnou chorobou Lymfom City od Lucie Trávníčkové.

Rok 2021 byl podle akademie rekordní co do počtu vydaných původních českých komiksových knih. Do soutěže o ceny Muriel jich bylo přihlášeno 28. Odrazilo se to také v nominacích kategorie nejlepší komiks pro děti, kde scházejí aktuální časopisecké komiksy.

Figuruje tu svazek sebraných příběhů seriálu Hubert & Hugo od Nikkarina, původně vycházející v časopise Čtyřlístek, dále krátký příběh Michala Šandy a kreslíře Davida Dolenského Tibbles s jemně černohumorným ekologickým poselstvím a poetická pohádka o malém obrovi Smrkovec od Kláry Břicháčkové.

V kategorii nejlepší strip porota nominace nevyhlásila. "Málo obsazené, již z podstaty do delšího časového období rozložené disciplíně dlouhodobě dominuje několik kvalitních stripových seriálů, které byly cenou Muriel leckdy i opakovaně odměňovány v minulých letech," argumentují porotci.

Navrhují také příště rozšířit záběr kategorie o další druhy komiksových prací, například online komiksy. Porotu tvořili výtvarník David Böhm, komiksová scenáristka Markéta Hajská, historik a teoretik Pavel Kořínek, překladatelka Anna Křiváková a kritik Tomáš Stejskal.

Ve zbývajících kategoriích Přínos českému komiksu nebo Síň slávy se nominace nevyhlašují, vítězové budou rovnou oznámeni na závěrečném ceremoniálu.

Česká akademie komiksu vznikla roku 2018, aktuálně má 77 členů a předsedá jí Pavel Kořínek. Ceny Muriel jsou pod tímto názvem udíleny od roku 2007.

Nominace na ceny Muriel 2021 Nejlepší komiksová kniha

Michal Baláž, Gabriela Kyselová a Václav Šlajch - Štefánik

Jindřich Janíček - B jako běžec

Lucie Trávníčková - Lymfom City Kresba

Jindřich Janíček - B jako běžec

Tomáš Kopecký - Naprostá šílenost

Václav Šlajch - Štefánik Scénář

Michal Baláž a Gabriela Kyselová - Štefánik

Jakub Dušek - Štěkot uvázaných psů

Tereza Kopecká - Naprostá šílenost Krátký komiks

Kateřina Čupová - Kolo

Vojtěch Mašek - Raymond

Jan Blažek, Marek Toman a Stanislav Setinský - Tady to smrdí jako čert! Komiks pro děti

Klára Břicháčková - Smrkovec

Nikkarin - Hubert & Hugo

Michal Šanda a David Dolenský - Tibbles Překladový komiks

Argo - Bomba od Alcanteho, Laurenta-Frédérica Bolléeho a Denise Rodiera

Crew - Sweet Tooth od Jeffa Lemirea

Paseka - Piruety od Tillie Waldenové Překlad

Petra Ben-Ari - Tráva

Tereza Matějčková - Tři útěky Hanny Arendtové

Richard Podaný - Velký vezír Iznougud Studentský komiks

Kateřina Illnerová - Vyšťavená

Lenka Košutová - Poražený

Petr Polák - Močál