Národní knihovna otevřela v Praze nový depozitář, pojme tři miliony knih

Národní knihovna České republiky v úterý 3. listopadu otevřela dostavěný Centrální depozitář v Praze-Hostivaři. Investice v celkovém objemu přibližně 767,3 milionu korun s DPH přináší kapacitu pro zhruba tři miliony knihovních jednotek a moderní zázemí pro jejich dlouhodobé uchování.
Vedle prostor pro ukládání sbírek zde vzniklo také zázemí odborných pracovišť pro ochranu fondů, správu a zpracování sbírek, výzkum i záchranu dokumentů poškozených při mimořádných událostech.
"Tuto investici nevnímám pouze jako investici státu směřovanou Národní knihovně, ale jako vklad České republiky do vlastní kulturní paměti a své budoucnosti. Knižní sbírky, které uchováváme, zachycují naši historii, naši současnost i dynamický vývoj celé společnosti. Naší odpovědností je zajistit, aby byly bezpečně uchovány a dostupné také generacím, které přijdou po nás," uvedl Tomáš Foltýn, generální ředitel Národní knihovny ČR, příspěvkové organizace ministerstva kultury.
Fond Národní knihovny se každoročně rozrůstá přibližně o 90 000 fyzických svazků, které jsou získávány například prostřednictvím povinných výtisků. Nová budova vytváří podmínky pro uchování a další rozvoj sbírek na desítky let do budoucnosti. Přibližně 64 kilometrů úložné kapacity pomůže zajistit, aby písemné dědictví mělo optimální podmínky pro své uchování dalším generacím uživatelů knihovny.
Nový objekt nabízí 9685 metrů čtverečních užitkové plochy, z toho 5440 metrů čtverečních prostor speciálně navržených pro trvalé uchování knihovních fondů. Klimatizované depozitáře jsou konstruovány tak, aby udržovaly stabilní teplotu přibližně 18 stupňů Celsia a relativní vlhkost kolem 50 procent. Ochranu uložených dokumentů doplňuje požární signalizace a plynové hašení dusíkem. Regálové vybavení vedle běžných svazků umožňuje ukládat také mapy, plakáty a další dokumenty.
Slavnostního otevření se zúčastnil současný ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) i bývalý šéf resortu Martin Baxa (ODS). Avizovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se omluvil kvůli onemocnění. "Ochrana kulturního dědictví patří k základním odpovědnostem státu. Nestačí knihy a historické dokumenty shromažďovat, musíme také zajistit, aby se dochovaly dalším generacím. Nový depozitář v Hostivaři ukazuje, že do této odpovědnosti dokážeme investovat konkrétní prostředky. Národní knihovna získává moderní prostory pro miliony svazků i špičkové zázemí pro odborníky, kteří se starají o jejich ochranu. Je to investice, jejíž význam bude patrný ještě za desítky let," sdělil ministr Klempíř.
V budově vznikl dostatečný prostor pro přírůstky Národního konzervačního fondu, mapy a další velké formáty Univerzálního knihovního fondu, svazky Slovanské knihovny či rozměrné archiválie Archivu Národní knihovny ČR. Dokončení stěhování knihovních fondů se předpokládá v lednu 2027, přičemž zůstane ponechána i dostatečná rezerva na další rozšiřování sbírek knihovny po dobu několika desítek let či na přesuny fondů nutné pro realizaci dalších fází rekonstrukce Klementina – historického sídla Národní knihovny ČR.
Součástí nové budovy je také zázemí pro odborný a mezinárodní rozvoj Odboru ochrany knihovních fondů. Vznikl zde prostor pro plánované Evropské interdisciplinární centrum záchrany knihovních fondů ELCRIC (European Library Collections Rescue Interdisciplinary Centre), jehož posláním je pomáhat knihovnám a dalším paměťovým institucím při záchraně sbírek po povodních, požárech a dalších mimořádných přírodních událostech. Vedle krizové pomoci má sloužit také ke vzdělávání a praktickému výcviku odborníků z České republiky i ze zahraničí.
Výstavba depozitáře byla financována z programu Ministerstva kultury Péče o národní kulturní poklad, z podprogramu zaměřeného na obnovu a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR. Stavba začala v březnu 2024, nové prostory přímo navazují na již existující budovu z roku 2014. V Hostivaři tak vznikl jednotný moderní komplex depozitárních budov pro ukládání a ochranu fondů Národní knihovny ČR.
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