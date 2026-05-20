Náhle zemřela autorka knih pro děti i rodiče Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Ve věku 52 let v úterý nečekaně zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník – Knížka pro tvrdohlavé děti a jejich zoufalé rodiče, Meteorit z Mušlovky nebo Tajný pramen z Hůrky. Na sociálních sítích to ve středu oznámilo nakladatelství Argo.
Ještě 14. května se na veletrhu Svět knihy v Praze setkala Valentová se svými čtenáři. Uspořádala pro ně workshop tvůrčího psaní.
„Příběhy, které pro své mladé čtenáře psala Veronika Valentová, se navždy uzavřely, stejně jako se včera nečekaně a náhle uzavřel Veroničin život. Milá, laskavá, talentovaná, chytrá, šarmantní žena, překladatelka a spisovatelka se ještě minulý týden na Světě knihy setkala se svými čtenáři i s námi, lidmi z Arga,“ sdělilo nakladatelství.
Valentová se narodila v roce 1974 v Praze. Studovala jazyky a literaturu na pražské Univerzitě Karlově a na univerzitách v Nice, Aix-en-Provence a Paříži. Od roku 1996 žila nejdříve ve Francii, od rozšíření EU v roce 2004 pracovala jako překladatelka v Bruselu. Inspirovalo ji to k napsání románu Zmatení jazyků aneb Bruselský cestopis. Ve francouzštině psala také texty písní pro belgického šansoniéra Yvese Fourneaua.
