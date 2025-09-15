Literatura

Nabokovova Lolita vyvolala při svém prvním vydání v roce 1955 skandál

před 3 hodinami
Román spisovatele Vladimira Nabokova Lolita, který vyšel poprvé 15. září 1955 v pařížském nakladatelství Olympia, tehdy způsobil pořádný poprask. Zprvu ovšem příběh o intimním vztahu mladičké dívky a jejího nevlastního otce prošel téměř bez povšimnutí.
Na snímku z 60. let spisovatel Vladimir Nabokov pózuje s boxerskými rukavicemi.
Na snímku z 60. let spisovatel Vladimir Nabokov pózuje s boxerskými rukavicemi. | Foto: Giuseppe Pino, Mondadori Publishers

Vše se změnilo až koncem roku 1955, kdy jej britský spisovatel Graham Greene označil za jeden z nejlepších románů roku. A londýnský list Sunday Express naopak za odpornou pornografii.

Román ruského emigranta Nabokova, který nejprve uprchl před bolševiky do Francie a poté před nacisty do USA, to kvůli svému obsahu neměl zpočátku jednoduché. Americká vydavatelství jej odmítala vydat, a tak Nabokov zkusil Francii, kde kniha ve dvou dílech a nenápadném zeleném přebalu (plná typografických chyb) nakonec vyšla - v angličtině. První pětitisícové vydání sice zmizelo z pultů poměrně rychle, to pravé šílenství ale přišlo až po Greenově ocenění románu.

Když se v novinách objevila odsuzující slova o pornografii a rozšířilo se povědomí o příběhu, chtěl Lolitu každý. A když se k tomu připočetly krátkodobé zákazy románu v Británii i Francii, komerčnímu úspěchu premiérového amerického vydání z roku 1958 nestálo nic v cestě. Jen v prvních třech týdnech zmizelo z knihkupeckých pultů přes 100 000 kopií románu. Nabokov později řekl, že ne on, ale Lolita je slavná. Své nejúspěšnější knihy si cenil i přesto, že zastínila jeho ostatní dílo.

