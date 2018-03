Na Svět knihy přijede Alejandro Jodorowsky, autor nejpozoruhodnější epopeje v kosmu

před 1 hodinou

Prahu v květnu zachvátí panika. Hostem mezinárodního veletrhu Svět knihy bude režisér, komiksový scenárista a mystik Alejandro Jodorowsky. Už dávno sice není členem surrealistického Hnutí paniky, jeho dílo však stále dokáže vyvolat poprask. "Není nic menšího než legenda: říká si 'mystický ateista', což zní jako přesná definice toho, čím by měl umělec být," říkají pořadatelé akce.

Devětaosmdesátiletý chilský rodák Alejandro Jodorowsky během své bohaté kariéry pendloval hlavně mezi Mexikem, kde natočil kontroverzní filmy jako Svatá hora či Svatá krev, a Francií, kde napsal řadu slavných, především sci-fi komiksů. Ty ze série Incal znají i čeští čtenáři.

"S využitím svých kontaktů ve Francii i Chile jsem od října pracoval na tom, aby Jodorowsky přijel do Prahy," říká Guillaume Basset, dramaturg veletrhu Svět knihy.

"Když o komiksu uvažujete jako o umění, je třeba se setkat s dílem Jodorowského: nejen komiksového scenáristy, ale též režiséra, hudebníka, básníka a mystika. Není nic menšího než legenda: říká si 'mystický ateista', což mi zní jako přesná definice toho, čím by měl umělec být," dodává Basset.

Komiks se stane jedním z hlavních programových témat letošního 24. ročníku Světa knihy. A Jodorowsky bude největší komiksovou hvězdou tohoto veletrhu, který se tradičně koná na Výstavišti v pražských Holešovicích. Hvězda je ještě slabé slovo.

"Nikde jinde v kosmu nenajdeš epopej tak pozoruhodnou," holedbá se Jodorowsky v psaném prologu více než pětisetstránkového komiksového románu Kasta Metabaronů, který v češtině před čtyřmi roky vydalo nakladatelství Crew.

Nutno dodat, že oslavná slova na účet této komiksové epopeje pocházejí z úst jedné z postav a že jde o robota, který se hádá se svým plechovým kolegou. A na následujících stránkách budou roboti vyprávět příběh po vzoru středověkých románů, ovšem s příměsí japonského samurajského kodexu.

Alejandro Jodorowsky je zkrátka šprýmař, který míchá drsnou akci a opulentní sci-fi kulisy s duchovnem jako v alchymistickém tyglíku. Nejslavněji asi v komiksu Incal, který podle jeho scénáře nakreslil nejvlivnější evropský komiksový výtvarník, Francouz Jean Giraud známý jako Moebius. S jeho dílem se zprostředkovaně setkal snad každý Čech, neboť vliv Moebiovy jasné silné kreslířské linky se pevně otiskl do tvorby Káji Saudka.

Do stejného světa Incalu patří i zmiňovaná Kasta Metabaronů a nedávno česky vydaní Technokněží. K Incalu se Jodorowsky s Moebiem vrátili ještě v knize Final Incal, legendární kreslíř však před svou smrtí stihl dokončit jen první díl.

Final Incal letos vyjde česky opět u nakladatelství Crew, které všechny Jodorowského komiksy uvádí na trh v prestižní řadě nazvané Mistrovská díla evropského komiksu. Bude obsahovat jak první, Moebiem kreslenou část, tak celý komiks, který včetně nové verze prvního dílu nakreslil Mexičan José Ladrönn.

Alejandro Jodorowsky chtěl svého času natočit adaptaci slavného sci-fi románu Duna; měl v ní hrát Salvador Dalí, hudbu měli složit Pink Floyd, na výtvarné stránce se měl podílet jak pozdější autor designu Vetřelce H. R. Giger, tak Moebius. Dost pravděpodobně by to byla ještě zběsilejší verze než ta, kterou později vytvořil filmař David Lynch.

Mnohé z těch nerealizovaných nápadů prosákly právě do komiksu Incal. Autor známého citátu "Žádám od filmu to, co většina Severoameričanů od psychedelických drog" se ani v komiksu ničeho nebojí.

Komiks psaný Jodorowského perem je odvážné, bláznivé, vtipné, dynamické a sebevědomé médium, které čtenáře pošťuchuje nečekanými směry.