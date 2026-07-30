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Literatura

Muž, jenž pobodal Rushdieho, je vinen z terorismu. Rozhodl o tom americký soud

ČTK

Americký soud ve středu 29. července shledal muže, který v roce 2022 ve státu New Yorku pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, vinným ze zapojení do terorismu a z podpory libanonského šíitského militantního hnutí Hizballáh. Informovala o tom agentura AFP. Jiný soud už loni Hadiho Matara, který má americké a libanonské občanství, poslal za útok na Rushdieho na 25 let do vězení.

Salman Rushdie, 2023
Indicko-britský spisovatel Salman Rushdie v roce 2023. Autor kontroverzního románu Satanské verše poté, co ho v roce 2022 Hadi Matar napadl nožem, oslepl na jedno oko.Foto: AP – ČTK
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Současný proces se konal u federálního soudu a Matarovi hrozí až doživotní trest odnětí svobody. Rozsudek nad ním bude vynesen 3. listopadu. K rozhodnutí poroty, která ho shledala vinným ve všech bodech obžaloby, se nevyjádřil.

Hadi Matar na známého autora zaútočil nožem v srpnu 2022 v neziskovém vzdělávacím centru na západě amerického státu New York a před publikem mu zasadil více než deset ran. Rushdie v důsledku útoku oslepl na jedno oko a utrpěl četná další poranění.

Federální prokurátor Michael DiGiacomo řekl, že Matar strávil měsíce plánováním a přípravou toho, o čem doufal, že "bude popravou Salmana Rushdieho". Vyšetřovatelé v jeho bydlišti v New Jersey našli fotografie ukazující, že patřil mezi stoupence Hizballáhu, který Spojené státy řadí mezi teroristické organizace. Takový obsah objevili i u něho v počítači.

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Podle federální obžaloby Matarova snaha zavraždit Rushdieho souvisela s projevem někdejšího vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha z roku 2006. V něm Nasralláh podpořil fatvu (výzvu) k zabití Rushdieho, kterou v roce 1989 vydal íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní za román Satanské verše, který část muslimů považuje za rouhačský.

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Írán popřel, že by měl s útokem na Rushdieho cokoliv společného.

Rushdie, který se narodil v Indii a v mládí se přestěhoval do Británie, předloni o Matarovu útoku napsal knihu Nůž: Přemítání po pokusu o vraždu.

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