Komiksovou cenu získala kniha o málo známém hrdinovi heydrichiády

Bývalá mistryně Evropy v běhu na 3000 metrů překážek Gülcan Mingirová z Turecka měla při zpětném testování vzorků z olympijských her v Londýně pozitivní dopingový nález. Třicetiletá atletka měla podle komise pro bezúhonnost atletiky (AIU) v těle zakázaný steroid turinabol.

Mingirová na londýnské olympiádě v srpnu 2012 vypadla v rozběhu. O dva měsíce dříve na evropském šampionátu v Helsinkách získala zlato, stejně jako v roce 2011 na ME atletů do 23 let v Ostravě.