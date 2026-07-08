„Mohlo to přijít kdykoli.“ Vychází sugestivní novela o zneužívání v rodině

Nakladatelství Argo v těchto dnech vydalo knihu s názvem Můžu být zničená, ale ne poražená. Jde o silný literární debut Markéty Sikorové, jedenačtyřicetileté autorky a matky čtyř dětí, který vychází z osobní životní zkušenosti. Autobiografická próza otevírá téma traumatu i způsobu, jak ho přežít a vrátit se zpět k vlastní identitě po zkušenosti, kterou se člověk dlouho bojí nahlas pojmenovat.
Kniha vznikala řadu let a sama autorka ji podle nakladatele chápe jako zápis přežitého a jako návrat k sobě skrze bolest. Argo ji charakterizuje jako „autobiografickou novelu o síle vůle napřené proti nepřízni osudu“. První verzi rukopisu začala Sikorová psát již v osmnácti letech, finální podoba pak vznikla v roce 2025. Poté si autorka založila web www.rukopisyzivota.cz, kde téměř denně publikuje zápisky ze života.
V centru příběhu stojí hrdinka, jejíž dětství bylo poznamenané zneužíváním, mlčením rodiny a absencí bezpečí. Text míří přímo k podstatě traumatu: k situaci, kdy oběť zůstává sama proti agresi, kterou okolí přehlíží nebo ji úplně popírá.
Už anotace naznačuje, že kniha reflektuje téma, které je velmi intimní a zároveň celospolečenské: „Některé životní příběhy jsou ve skutečnosti nesdělitelné, nepřenositelné. Když vás od útlého dětství zneužívá vlastní otec. Když matka předstírá, že se to neděje. Když vám nikdo nevěří, nedá lásku, domov, důvěru. Když spadnete v jedenácti letech do koloběhu závislostí, prostituce, kriminality. Když vás celé dětství a dospívání zavírají do ústavů a vy se snažíte o jediné: přežít. A dokážete to...“
Formálně jde o autenticky pojatou autobiografickou prózu, která z osobní zkušenosti vytváří literární výpověď. Navíc rozšiřuje linii současné české literatury, která se nebojí psát o domácím násilí, závislosti, ztrátě důvěry a dlouhodobých následcích zneužívání. Vzpomeňme třeba román Viktorie Hanišové Houbařka, Les v domě od Aleny Mornštajnové nebo knihu Ještě chvíli celé jablko z pera Alexandry Buršíkové, jejíž hrdinka musela v dívčím věku čelit znásilnění a vyrůstala s otcem alkoholikem.
Markéta Sikorová volí civilní jazyk, krátké, úsečné věty, které však o to působivěji vystihují prožívanou hrůzu. Píše například: „Ale od té noci už žádná postel nebyla jen na spaní. Gauč nebyl jen na sezení. Sklep nebyl jen na marmeládu. Protože to mohlo přijít kdykoli. A stát se kdekoli. A stávalo se to.“ Nebo když popisuje dům, v němž hlavní hrdinka žije s rodinou a který by pro ni měl být místem bezpečí, ale není: „Uvnitř ten dům hnil. Ne zdi — věci, co nejsou vidět. Ticho. Strach. Tlak, co ležel na hrudi i v obyčejném spánku. Jednoho dne jsme mu se sestrou a bratrem začali říkat Dům hrůzy. Tiše. Jen mezi sebou. Dali jsme mu jméno. Protože všechno, co má jméno, existuje. A všechno, co existuje, jednou může skončit. My jsme ho jmenovali potichu. Ale jeho jméno křičelo v každé cihle.“
Síla titulu Můžu být zničená, ale ne poražená spočívá v napětí mezi zranitelností a odolností: hrdinka může být zdrcená a zoufalá, ale nikoli definitivně přemožená. Kniha tak není jen svědectvím o děsivém a traumatizujícím zážitku, ale také impulsem k naději, že přes všechno utrpení lze znovu najít vlastní hlas.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, zasáhlo také Charkov
Rusko v úterý krátce před půlnocí znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Oznámila to ukrajinská armáda a úřady. Ruská armáda zasáhla také Charkov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že podle současných informací utrpěli zranění dva lidé, z nichž jeden skončil v nemocnici.
ŽIVĚ Chceme zůstat v NATO vzkázal Trump navzdory kritice. Ukrajině slíbili mnohamiliardovou pomoc
Americký prezident Donald Trump podle zdroje agentury AFP na summitu v Ankaře uvedl, že USA chtějí zůstat v NATO. Před jednáním alianci ostře kritizoval kvůli Grónsku a Íránu. Španělsku pohrozil přerušením obchodních vztahů. V deklaraci vydané po závěru nynějšího summitu NATO stojí, že členské státy obnovily svůj pevný závazek ke kolektivní obraně podle pátého článku Severoatlantické smlouvy.
ŽIVĚ Íránci jsou lháři, příměří skončilo, oznámil Trump
Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce, řekl ve středu podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře. Íránce označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas, míní šéf Bílého domu.
KVÍZ: Pamatujete na prázdniny u babičky? Dnešní děti tyhle věci téměř neznají, poznáte je vy?
Pamatujete si ještě léto u babičky? Dvůr s pumpou, kuchyň s kredencí, vůni zavařených okurek, mucholapku nad stolem i věci, které dnešní děti často nepoznají ani z obrázku? Tenhle kvíz není jen test znalostí, ale návrat do prázdnin, kdy se čas měřil obědem, Večerníčkem a tím, kdy vás někdo z okna konečně zavolal domů.
Několik zraněných po útoku na gymnáziu v Bavorsku, police zadržela pachatele
Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku, odkud je hlášeno několik zraněných. Informovala o tom agentura DPA s tím, že policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné, podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že čtyři lidé utrpěli těžká zranění.