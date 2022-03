Minulý měsíc by nesepsal, minulost si pamatuje. Michal Viewegh vydal životopis

Spisovatel Michal Viewegh, který tento čtvrtek oslaví 60. narozeniny, vydal životopis nazvaný Děravé paměti aneb Šedesát báječných let pod psa. Podtitul odkazuje na jeho bestseller Báječná léta pod psa, kterého od roku 1992 prodal přes 100 tisíc výtisků.

"Je to taková moje vlajková loď. Pokud jde o výši nákladu, všechny mé zfilmované knížky patří mezi nejprodávanější, takže Báječná léta pod psa a Účastníci zájezdu jsou v tomto ohledu mé nejúspěšnější tituly," říká Viewegh.

Název autobiografie, kterou vydalo nakladatelství Ikar, souvisí také s jeho zdravotními problémy po akutním rozštěpení aorty. Její část doktoři před deseti lety nahradili protézou. Následně měl Viewegh potíže se zrakem i krátkodobou pamětí, trpěl depresemi, dostavila se tvůrčí krize a nakonec v roce 2015 i rozvod. Necelý rok po operaci vydal knihu Můj život po životě, v níž deníkovou formou líčil, jak s nemocí bojoval. Mimo jiné se musel naučit zapisovat do notesu data všech důležitých schůzek nebo více komunikovat s okolím.

K názvu Děravé paměti ho inspirovala matka, která na nápad napsat autobiografii reagovala slovy "Paměti? S tvou děravou pamětí?" a dotazem, zda ještě stále bere antidepresiva. "Kdybych měl psát, co si pamatuju z minulého měsíce, tak to bude katastrofa, ale věci z minulosti jsem nezapomněl," poznamenává Viewegh, kterého problémy s krátkodobou pamětí provázejí dodnes.

Svůj život v nové knize zaznamenal zábavnou formou, hlavně nechtěl nudit. Neskrývá ani temná místa týkající se rozpadlého manželství nebo vztahů s bývalým vydavatelem Martinem Reinerem. "Kdybych napsal oslavnou autobiografii, samozřejmě bych si naběhl. Jako jsou kritické biografie, tak tohle je minimálně sebekritická autobiografie. Rukopis jsem dal číst své mamince, ona byla jediným supervizorem. Své romány nikomu číst nedávám, protože si jako autor musím věřit, a s nikým je nekonzultuju kromě redaktora nakladatelství, který k tomu může mít věcné připomínky," objasňuje.

Životopis Děravé paměti aneb Šedesát báječných let pod psa pokřtí 7. dubna herci Jitka Ježková a Hynek Čermák v knihkupectví Luxor na pražském Václavském náměstí. "Vlastně se to tak hezky sešlo, že křest bude součást oslav narozenin. Pak půjdeme na večeři s pražskými kamarády a jinak to s celou rodinou budu slavit v naší oblíbené restauraci v Říčanech," říká Viewegh.

Knih celkově prodal přes milion výtisků, mezi nejúspěšnější patřily Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Román pro ženy, Účastníci zájezdu nebo Vybíjená. Po zdravotních problémech v roce 2013 se k literatuře naplno vrátil. "Provázejí mě drobné zdravotní potíže, ale cítím se dobře. Funguju, píšu, jezdím i na autorská čtení, a i když mám problémy s pamětí a prostorovou orientací, je to dobré. Rouhal bych se, kdybych si stěžoval," konstatuje.

Čtenáři příznivě zareagovali i na jeho trojici knih Biomanžel, Biomanželka a Dula, kterou poměrně vstřícně přijala literární kritika. Poslední díl, Dula, vyšel vloni v listopadu. "Pokud se člověk jako já psaním knih živí, tak úspěch u čtenářů je základ. A když k tomu současně přijde dobré hodnocení od literární kritiky, tak je to dokonalá kombinace," uvádí Viewegh. "Jak známo, jsou vychvalované knihy, které moc lidí nečte, a na druhou stranu si taková Danielle Steelová na prodej knih stěžovat nemůže, ale recenze na její díla bych číst nechtěl," dodává.

Se zájmem se setkala také divadelní adaptace Biomanželky, kterou v režii Doda Gombára roku 2011 zařadilo do repertoáru pražské Švandovo divadlo. "Zrovna se s producenty bavíme o tom, zda by to šlo zfilmovat, protože ten příběh už nabobtnal," dodává Michal Viewegh. Podle jeho knih naposledy roku 2015 vznikla Vybíjená, kterou natočil Petr Nikolaev, tedy režisér Báječných let pod psa z roku 1997.

Kromě Česka se Michal Viewegh jako jeden z mála domácích spisovatelů prosadil v zahraničí. Jeho knihy byly přeloženy do zhruba 20 jazyků. Zahraniční prodeje sice nejsou závratné, i díky nim však je jedním z mála zdejších literátů, kteří se uživí beletrií.

V minulosti Viewegha kromě literatury a filmů zviditelnil i boj s bulvárními médii. Mimo jiné inicioval petici umělců proti nevybíravým praktikám bulvárního tisku, se kterým se i soudil. V roce 2012 Ústavní soud vyhověl jeho stížnosti v mnohaletém sporu s bulvárem.

Kauzu, ve které spisovatel žádal výrazně vyšší odškodné za lživá tvrzení o údajném poměru s milenkou, vrátil Městskému soudu v Praze. Přiznaných 200 tisíc korun tehdy Ústavní soud označil za "zcela nedostatečné" odškodnění. Rozhodnutí bylo považováno za průlomové, neboť soud jím dle komentátorů řekl, že odškodnění má být také citelným trestem pro narušitele soukromí a od podobného jednání odrazovat.

Michal Viewegh se narodil v Praze, dětství však prožil ve středočeské čtyřtisícové Sázavě, kde otec pracoval ve sklárně a mnohem později tam dělal starostu. Syn nedokončil studium Vysoké školy ekonomické v Praze, nějaký čas se živil jako noční vrátný v podniku Chemapol Praha a příležitostně coby průvodčí nebo stavební figurant.

V 80. letech vystudoval češtinu a pedagogiku na Univerzitě Karlově. Poté, co krátce učil na zbraslavské základní škole, se stal redaktorem nakladatelství Český spisovatel. Debutoval roku 1990 prózou s detektivní zápletkou Názory na vraždu, které si kritika tehdy téměř nevšimla. Po úspěchu následujících děl se v polovině 90. let začal živit pouze psaním. "Odcházel jsem s tím, že se za rok vrátím zpět do zaměstnání, ale prodeje šly natolik dobře, že už jsem na volné noze zůstal," řekl později.

V Báječných letech pod psa na obrazu vlastního dětství a dospívání v běžné rodině, která se marně pokouší čelit politickému diktátu, zachytil historii a společenskou atmosféru od 60. let přes normalizaci až po pád komunismu. Na tehdejší dobu nahlížel humorně, morálně se nedistancoval od celospolečenského podílu na normalizaci, přesto prokázal ironický, až sarkastický odstup a smysl pro tragikomiku jevů, uvádí Slovník české literatury.

Viewegh je držitelem mnoha ocenění, mimo jiné Ceny Jiřího Ortena z roku 1993 nebo Magnesie Litery, kterou obdržel v roce 2005. Dvakrát rozvedený spisovatel má tři dcery, žije v Sázavě.

"Napsal jsem přes třicet knih, které vyšly v mnohamilionových nákladech, dokonce asi ve dvaceti zemích na světě. Mám za sebou stovky, ne-li tisíce autorských čtení, kdy jsem naplnil sály městských knihoven. A kdybych si jako ješitný chlap chtěl ještě dál něco dokazovat, můžu si taky vzpomenout, že jsem poznal nemálo nádherných žen nebo zaběhl maraton a dva půlmaratony. Moje stodola je plná. Jestli jste dneska lepší spisovatel než dřív, to nechme kritikům," shrnul v nedávném rozhovoru pro Pátek Lidových novin.