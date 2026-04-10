Ministerstvo kultury letos nevyhlásí projekt Česká knihovna. Sklízí za to kritiku

Projekt Česká knihovna, díky němuž si veřejné knihovny v minulosti mohly pořídit zejména nekomerční domácí tituly, se letos neuskuteční. Moravská zemská knihovna v Brně, která projekt z pověření ministerstva kultury vyhlašuje, to uvedla na webu. Důvodem je podle ministerstva kultury rozpočtové provizorium, které trvalo od začátku roku do 20. března a neumožnilo výzvu vyhlásit v obvyklém termínu.
Ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) za zastavení projektu kritizují některé knihovny, nakladatelé, spisovatelé či jeho předchůdce Martin Baxa (ODS).
Projekt fungoval téměř tři desítky let a podle nakladatelů a dalších lidí z oboru byl jedním z nejsmysluplnějších způsobů, jak podpořit českou literaturu, uvedl server Novinky.cz. Knihovnám umožňoval získávat vybrané tuzemské tituly, které by si ze svého rozpočtu nemohly dovolit - například uměleckou literaturu, ilustrovanou beletrii pro děti a mládež, vědecké a další publikace.
Mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná řekla Deníku N, že nejde o zastavení projektu, ale o jeho přerušení. "Zároveň se nebráníme obnovení projektu v následujícím roce, pokud to rozpočtové podmínky umožní," dodala. Loni se do projektu přihlásilo 606 knihoven, z nichž 19 spadalo pod vysoké školy. Každá dostala příspěvek kolem 7000 korun, celkem podle serveru zakoupily téměř 18.000 knih za 4,7 milionu korun.
Podle oslovených knihoven zastavení projektu omezí pestrost knižní nabídky a nejvíc postihne knihovny v menších městech a obcích. "Bude to ochuzení o kvalitní českou beletrii nekomerčního rázu, která do knihovny také patří," řekl Deníku N ředitel městské knihovny v Břeclavi Jaroslav Čech. Knihovníkům také vadí, že se o zrušení programu dozvěděli až v těchto dnech. Podle mluvčí Moravské zemské knihovny Anny Mrázové se informace dostala ke knihovnám v nejbližším možném termínu poté, co skončilo rozpočtové provizorium a situace se začala řešit.
Krok ministerstva kritizovala i Asociace spisovatelů. "Projekt Česká knihovna umožňoval knihovnám nákup kvalitních a nekomerčních titulů, které by si jinak nemohly dovolit. Tento krok ministerstva je dalším varovným signálem ukazující na to, že této vládě o kulturu vůbec nejde," napsala asociace na facebooku.
Baxa na síti X vyzval ministra Klempíře, aby několik milionů korun na nákup kvalitní české literatury pro veřejné a univerzitní knihovny v rozpočtu našel. "To je fakt skvělý projekt v zemi, kde lidi hodně a rádi čtou," napsal. V letošním rozpočtu se pro kulturu počítá s 17,6 miliardy korun. Loni ministerstvo kultury hospodařilo s dosud nejvyšší částkou 21,52 miliardy korun.
Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt soudí, že v případě sporu o účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře mělo být složení delegace vyřešené už před měsíci. Představu společného vystupování prezidenta a premiéra navíc při dynamickém jednání považuje za neproveditelnou.
Ve čtvrtek 9. dubna měl v českých kinech premiéru celovečerní snímek o slovenské krasobruslařské legendě Ondreji Nepelovi. Nese název Šampión a režíroval ho Jakub Červenka. V hlavní roli se představuje Adam Kubala, Nepelovu trenérku hraje Jana Nagyová.
Míra nezaměstnanosti v Česku klesla v březnu proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady práce evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic, uvedl v pátek Úřad práce ČR.
Vypadala slabá, byla kritizovaná a dvakrát taky skoro vyřazená. Jenže hokejová Sparta v letošním play off vždy povstala a s každým soupeřem se zdá být lepší. Po Kladnu a Plzni touží vyřadit i Pardubice. O proměně Pražanů je i nová epizoda podcastu Bago.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.