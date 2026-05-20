Milostný příběh i postkoloniální román. Bookerovu cenu získala Jang Šuang-ci

Tchajwanská autorka Jang Šuang-ci a překladatelka Lin Kingová v úterý společně získaly prestižní Mezinárodní Bookerovu cenu za román Tchajwanský cestopis (v angličtině Taiwan Travelogue). Dílo zasazené do období japonské okupace Tchaj-wanu ve 30. letech minulého století je prvním románem napsaným ve standardní čínštině, který toto ocenění získal. Informovala o tom agentura AFP.
Porotě předsedala britská spisovatelka Natasha Brownová, která knihu označila za strhující a jemně sofistikované dílo. Podle ní román citlivě pracuje s tématy jazyka a moci a nabízí čtenáři nečekané momenty. "Tato kniha má neobyčejný dvojí efekt: funguje jako milostný příběh i jako pronikavý postkoloniální román," řekla.
Román má podobu cestovních pamětí japonské spisovatelky, která se vydává na kulinářskou cestu po Tchaj-wanu. Doprovází ji místní tlumočnice sdílející její vášeň pro jídlo. Vztah obou žen tvoří osu příběhu, který se dotýká kolonialismu, společenských tříd i identity.
Kniha vyšla v čínštině v roce 2020 a anglický překlad byl publikován v Británii v roce 2024. Jde o první autorčino dílo přeložené do angličtiny. V USA překlad získal v roce 2024 ocenění Národní knižní cena (National Book Award) v kategorii překladové literatury. Porota vyzdvihla právě práci překladatelky Lin Kingové, která podle ní do textu přidává další vrstvu významů souvisejících s komunikací napříč jazyky.
Jang Šuang-ci, narozená v roce 1984, se věnuje různým žánrům – píše prózu, eseje, mangy i scénáře k videohrám. K tématům cestování a jídla, která hrají v románu klíčovou roli, uvedla s nadsázkou, že jí výzkum pro knihu "zmenšil úspory a zvýšil váhu".
Mezinárodní Bookerova cena se zaměřuje na překladovou beletrii vydanou v Británii nebo Irsku a dlouhodobě usiluje o větší viditelnost literatury psané v jiných jazycích a o uznání práce literárních překladatelů. Vítězná částka 50 000 liber (zhruba 1,4 milionu Kč) se dělí rovným dílem mezi autorku a překladatele.
V posledních letech cenu získaly například Han Kangová (Vegetariánka) nebo Olga Tokarczuková (Běguni). Do užšího výběru se dostala například i francouzská spisovatelka Annie Ernauxová (Roky). Všechny tyto autorky později získaly i Nobelovu cenu za literaturu.
