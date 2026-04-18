Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová za Mariborskou hypnózu

Kniha Dory Kaprálové Mariborská hypnóza získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu soutěže Magnesia Litera. Autorka usazená v Berlíně zvítězila také v kategorii Próza. Cenu za debut roku porota udělila Marii Škrdlíkové za povídkovou knihu Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje.
Vyhlášení literárních cen Magnesia Litera se uskutečnilo v sobotu večer v pražském Stavovském divadle. Během přímého televizního přenosu zazněla od některých zúčastněných kritika současné grantové politiky ministerstva kultury a slova na podporu veřejnoprávních médií a Palestiny.
„Hlavní cenu Kniha roku letos získala próza, něco mezi románem, novelou a bedekrem Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové. Doufáme, že se díky tomu jako v minulých ročnících znásobí prodej této knihy. Nevím, jestli se z toho stane takový bestseller, jakým byl loni román Letnice od Miroslava Hlauča, kterého se prodalo třicet tisíc výtisků. Doufáme, že se knize Mariborská hypnóza bude dařit mezi čtenáři doma i v zahraničí, protože autorka bude hostem na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem," řekl ČTK předseda výboru cen Magnesia Litera Pavel Madys.
Kaprálová v knize Mariborská hypnóza neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, spojeném se spisovatelem a entomologem Drago Jančarem.
Cenu za debut roku získala Marii Škrdlíková za publikaci Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Její povídky jsou podle poroty plné dětí překvapených nepochopitelným životem a nestandardních dívek a žen, které jdou nezvyklou životní cestou.
Literu za poezii obdržel Radovan Jursa za Koncept transparence. Profesí kardiochirurg podle poroty předkládá vyzrálé texty, jež fungují spolu tak provázaně jako levá komora srdce – zde ve formě veršů – s pravou komorou, téměř prozaickou variací.
V žánru humoristická literatura uspěla Zuzana Bergrová za knihu Podezřelý ticho, ve které autorka s notnou dávkou sebeironie a humoru popisuje zkušenost dobrovolného single rodičovství. Cenu za detektivku má Jiří Klečka za thriller Černý kos, cenu za fantastiku román slovenské autorky Jely Abasové Tři čtvrtě na šílenství.
Za přínos knižní kultuře získaly Literu Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava za službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře. Kosmas Cenu čtenářů má Cyril Matějka píšící pod pseudonymem Děckař za knihu Děcké lékařství s podtitulem 100+ triků, jak neskončit v nemocnici.
Titul Kláry Kubíčkové a Jany Srncové s názvem Roztěkané pak porota ocenila Literou za publicistiku. Autorky v knize popisují vlastní zkušenosti s diagnózou ADHD.
Kniha Petra Pokorného a Petra Šídy Hinterland. Archeologie severočeských pískovcových krajin, která se zabývá vzájemným vztahem přírody a civilizace, má Literu za naučnou literaturu.
Literu za nakladatelský čin obdržel autorský tým vedený teoretičkou umění Pavlou Pečinkovou a nakladatelství 8smička za publikaci Josef Čapek - Pracoval jsem mnoho, která mapuje výtvarné dílo Josefa Čapka.
Literu za překlad dostala Anna Štádlerová. Do češtiny z angličtiny přeložila pod názvem Slavné časy román zimbabwské spisovatelky NoViolet Bulawayo. Literu za knihu pro děti a mládež si odnesla Kateřina Illnerová za autorský komiks o silném mezigeneračním poutu S láskou V.
Úkolem výročních knižních cen je podle pořádajícího spolku Litera propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Chtějí tak činit bez omezení a bez ohledu na žánry. Stejnou pozornost si podle nich zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici.
Literární ocenění Magnesia Litera se každoročně uděluje od roku 2002. Celkem letos pořadatelé cen Magnesia Litera rozdělili částku 550 tisíc korun, dosud nejvíce to bylo 400 tisíc korun.
„Vystrašilo mě to." Satoranský chyběl Barceloně dva týdny kvůli potížím se srdcem
Rozehrávač Tomáš Satoranský chyběl Barceloně dva týdny kvůli potížím se srdcem. Český basketbalista to uvedl po návratu do sestavy v pátečním utkání posledního kola základní části Evropské ligy, v němž pomohl k vítězství nad Bayernem Mnichov 95:69 a postupu do předkola play off.
Tragédie na Nürburgringu. Při hromadné nehodě zemřel jeden z pilotů
Při hromadné nehodě v kvalifikačním závodu na čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu dnes zemřel jeden z jezdců. Organizátoři potvrdili, že šestašedesátiletý finský rodák Juha Miettinen podlehl v lékařském centru zraněním, poté co byl vyproštěn z vozu.
Vláda neposkytne předsedovi Senátu letoun k cestě na Tchaj-wan, potvrdil Babiš
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl v narozeninové debatě XTV, informoval dnes server Blesk.
Strach o Krejčího. Kapitán repre se zranil, Wolverhampton může už v pondělí sestoupit
Obránce Ladislav Krejčí nedohrál kvůli zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3. Pokud West Ham v pondělí uhraje alespoň bod na hřišti Crystal Palace, definitivně rozhodne o sestupu Wolves. Patrik Schick vstřelil v bundeslize jedenáctý gól v sezoně, jeho Leverkusen ale prohrál 1:2 s Augsburgem.
Před válkou uprchl stařík se slepicemi v žigulíku. Po virálním videu dostal nové auto
Příběh, který obletěl internet díky videu z centra Kyjeva, má nečekaně dobré pokračování. Sedmdesátiletý Mykola Mihajlovič, který ve starém žigulíku převážel celý svůj život, nakonec získal pomoc od místního podnikatele.