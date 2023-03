V zájmu monarchie jděte do krytu. Válečná trilogie pokračuje Hitlerovým nástupem

Ač se odhady liší, první světová válka stála život zhruba 20 milionů lidí. Když už se zdálo, že si svět oddechne, ve čtyřech vlnách udeřila dosud nejničivější epidemie v dějinách, španělská chřipka. Usmrtila dalších asi 50 milionů osob. Není divu, že těch několik málo let dodnes představuje vděčný námět uměleckých děl, filmy počínaje a česky nedávno vydaným románem Louise de Bernièrese konče.

Koncem loňského roku měla úspěch nová adaptace prózy Na západní frontě klid od videotéky Netflix, čerstvě oceněná čtyřmi Oscary. Podobně jako mnohé knihy o této době mimo jiné ukázala, že válkou ve většině případů nic nekončí a přeživší nečeká budoucnost zalitá sluncem. Přímí i nepřímí účastníci bojů se vrací poznamenáni traumaty, zraněními, ztrátou blízkých či osobní zkušeností se smrtí. A nemění se jen oni, nýbrž celý svět.

Platí to také pro postavy trilogie britského prozaika Louise de Bernièrese. V první části nazvané Prach, který se snáší ze snů jedna z klíčových postav Ashbridge Pendennis podlehne zraněním z fronty a zanechá po sobě zlomenou snoubenku Rosie. Její matka se zase nevzpamatuje z traumatu, jež zažila, když byla očitým svědkem bombardování a mezi oběťmi nalezla své sousedy i jejich děti.

Postavy, které válku přežily a vyhlížely klid, mají ke spokojenosti daleko. Jejich život se provždy změnil - ta tam je předválečná eduardovská idylka, večírky a intelektuální škádlení. Nejvíc to pociťuje Daniel Pitt, vynikající pilot a nejlepší kamarád Rosie s Ashbridgem. Ten se stává vypravěčem dění druhého dílu trilogie nazvaného Zbývá ještě tolik života, který v českém překladu Viktora Janiše nedávno vydala Kniha Zlín.

Málokterý autor si koncem 20. století vydobyl takovou reputaci jako dnes osmašedesátiletý Louis de Bernières. Přitom co se literatury týče, nezačínal příliš slibně. Začátkem 70. let vstoupil do armády, poté vystřídal nejrůznější povolání, až skončil jako učitel angličtiny v Kolumbii. Právě zkušenost se svéráznou každodenní realitou jihoamerické země a okouzlení magickým realismem stály počátkem 90. let u jeho prvních tří románů: Válka o zadnici dona Emmanuela, Seňor Vivo a drogový baron plus Nezvladatelné dítko kardinála Guzmána. Pak už chyběl jen krůček k autorově opus magnum, dodnes nepřekonané Mandolíně kapitána Corelliho. Válečný román z roku 1994 se později stal předlohou hollywoodského filmu, v němž účinkovali Penélope Cruz, Nicolas Cage či Christian Bale.

Pokud měla tato díla něco společného, pak zálibu v literárních experimentech, postmoderních hrátkách s postavami a historií, v přepínání hlasů postav, takzvaném nevěrohodném vypravěči, válečné tematice a historii jako takové. Bernières nikdy nepsal nudně. Bravurně míchal tragiku a komiku, absurditu a frašku s elegií, velká témata se smyslem pro detail. I proto mnohé překvapilo, když v nynější trilogii otočil o 180 stupňů a zvolil formu historické ságy: tedy pro mnohé čtenáře i kritiky již zastaralý, poněkud otřepaný formát.

Už první díl trilogie - Prach, který se snáší ze snů - je však vše, jen ne suchopárná chronologická sága. Romanopisec využívá mnohé postupy, které si osvojil u raných děl: střídá hlasy i vypravěčskou perspektivu, místa, děj prokládá dopisy a dokumenty. Výsledkem je neuvěřitelně čtivá a pestrá mozaika příběhů, jež působivě zachycuje proměny Anglie od počátku 20. století přes hrůzy války po poválečná 20. léta.

Nynější druhý díl již působí mnohem "tradičněji" a dějově sevřeněji. Což je do jisté míry škoda, protože celek vyznívá schematičtěji než předchůdce. S pilotem Danielem Pittem se setkáváme ve chvíli, kdy s rodinou žije na Cejlonu a jako mnoho jeho krajanů podniká v koloniích.

V obchodě se mu nebývale daří, hlavně však propadl kouzlu exotického ostrova. O mnoho horší to je s jeho kdysi kamarádkou, nyní již manželkou Rosie, která se jemu i dcerce čím dál víc vzdaluje. Jejímu stavu neprospěje ztráta dítěte krátce po porodu a situaci nezlepší ani narození dalšího potomka, syna. Tak jako mnoho anglických dam Rosie zcela rezignuje na manželské povinnosti a nezdravě se fixuje na děti. Daniel dle očekávání hledá útěchu jinde, konkrétně v náručí místní dívky. Náhlé rozhodnutí Rosie vrátit se i s dětmi zpět do Anglie připraví Daniela o jedinou životní radost a nefunkčnímu manželství zasadí poslední ránu.

Rosie věnuje veškerou energii dětem a snaze držet je co nejdál od otce. Ten, zoufalý z návratu do Anglie i rodinné situace, se vrhá do nejrůznějších aktivit, především létání a motorek. Podnikání ho na několik let zavádí i do předválečného Německa. S ním a jeho spolupracovníky sledujeme nástup Adolfa Hitlera k moci i postupnou proměnu atmosféry v zemi.

Daniel záhy pochopí, že se zde rodí něco, co fatálně ovlivní nejen střední Evropu. Začátek války, druhé během jedné generace, již není překvapením pro nikoho.

Kritika i někteří čtenáři vytýkají Louisi de Bernièresovi anachronismus, především v souvislosti se dvěma dějovými linkami. V první řadě poukazují na značně soudobé téma otce bojujícího o děti, které mu pološílená žena nechce dovolit vídat. V druhém případě přichází na přetřes pasáž, kdy se Daniel nechá přemluvit, aby zplodil dvě děti s Rosiinou lesbickou sestrou. V duchu epochy a tehdejšího nastavení společnosti tato část působí jen těžko uvěřitelně. Z mnoha důvodů je lehce přitažená za vlasy.

Dílčí výtky by však neměly zastínit skutečné kvality knihy. Román Zbývá ještě tolik života byl možná napsán méně experimentálně než první díl, o to hlouběji ale vykresluje postavy a meziválečnou dobu. O své nepřijdou ani příznivci Bernièresova humoru, například ve scéně, kdy stará paní McCoshová jako typická viktoriánská lady odmítá vstoupit do protileteckého krytu. Pomůže až rodinná intervence u samotného krále Jiřího. Ten věrné poddané, jež mu léta píše, nařídí, aby v zájmu monarchie chránila svůj život.

Jako obvykle jsou u tohoto autora nejsilnější pasáže spojené s historickými událostmi. S vypuknutím druhé světové války mnohé pořádky přestávají platit a postavy jsou opět nuceny zásadně přehodnotit priority. Dlouhá léta rezignovaný Daniel, poznamenaný rodinnou tragédií, se probouzí z letargie a souhlasí s nebezpečnou, dost možná poslední misí.

Je dobře, že Bernièresův dvorní překladatel Viktor Janiš úspěšně bojoval i za vydání druhé části "pittovské" trilogie. V jeho skvostném převodu si najdou své jak milovníci válečných románů, tak rodinných i psychologických ság či děl z koloniálního prostředí. Snad se k českým čtenářům dostane i třetí díl The Autumn of the Ace, který anglicky vyšel před třemi roky a osudy postav završuje.