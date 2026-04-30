Literární komise se ohradily proti zásahům ministerstva kultury do zápisů

Členové odborných komisí v oboru literatury se ohradili proti zásahu ministerstva kultury (MK) do zápisu z jednání o výběrových dotačních řízeních. Ministerstvo podle nich bez informování komisí zasáhlo do textu zápisů a zveřejnilo je v pozměněné a komisemi neautorizované podobě.
Členové komisí se domnívají, že úřad tímto způsobem cenzuruje závěry jednání a žádají o umístění plných znění zápisů na stránky ministerstva. ČTK o tom ve čtvrtek za komisi pro podporu literárních periodik a akcí informoval její předseda Radovan Auer. Vyjádření ministerstva kultury ČTK shání.
"U výsledků dotačních řízení zveřejněných dne 27. dubna na stránkách ministerstva kultury scházejí standardně zveřejňované zápisy z jednání komisí. Místo toho byly výsledkové přehledy doplněny tzv. 'komentářem', jenž obsahuje neúplná znění signovaných zápisů, ze kterých byly neautorizovanými zásahy vypuštěny pasáže obracející se se stanovisky k žadatelské obci a kriticky reflektující situaci v oboru," sdělil Auer. "Zveřejňování plných znění zápisů probíhalo přitom v předchozích letech zcela automaticky," dodal.
V plném znění zápisů, které má ČTK k dispozici, se mimo jiné píše, že "komise pro podporu literárních periodik a akcí s obavami vnímá signály naznačující na možné zpochybňování jejích odborných hodnocení, odmítá občasné výhrady o napomáhající předpojatosti a varuje před nesystémovým politickým ovlivňováním jejich doporučení a závěrů". Komise pro dětskou knihu, ilustraci a komiks také podle zápisů se znepokojením sleduje výrazné snížení peněz pro podporu vydávání knih.
Komise pro podporu literárních periodik a akcí při oddělení literatury a knihoven mimo jiné upozorňuje, že ministerstvo neplní programové prohlášení vlády, ve kterém se píše o systematické podpoře kultury ve všech regionech a výrazném zvýšení platů pracovníků v kultuře, kteří dlouhodobě patří k nejhůře odměňovaným profesím ve veřejném sektoru.
Výsledky výběrových dotačních řízení literárních komisí:
Komise
Přidělená částka v roce 2025 (v milionech korun)
Přidělená částka v roce 2026 (v milionech korun)
Komise pro dětskou knihu, ilustraci a komiks
5,82
5,2
Komise pro podporu překladů ze světové literatury
5,28
5,1
Komise pro podporu literárních periodik a akcí při oddělení literatury a knihoven
34
26,5
Zdroj: ministerstvo kultury
