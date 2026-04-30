Literatura

Literární komise se ohradily proti zásahům ministerstva kultury do zápisů

ČTK

Členové odborných komisí v oboru literatury se ohradili proti zásahu ministerstva kultury (MK) do zápisu z jednání o výběrových dotačních řízeních. Ministerstvo podle nich bez informování komisí zasáhlo do textu zápisů a zveřejnilo je v pozměněné a komisemi neautorizované podobě.

Členové odborných literárních komisí se domnívají, že ministerstvo kultury zasáhlo do zápisu z jednání o výběrových dotačních řízeních. Foto: Shutterstock
Členové komisí se domnívají, že úřad tímto způsobem cenzuruje závěry jednání a žádají o umístění plných znění zápisů na stránky ministerstva. ČTK o tom ve čtvrtek za komisi pro podporu literárních periodik a akcí informoval její předseda Radovan Auer. Vyjádření ministerstva kultury ČTK shání.

"U výsledků dotačních řízení zveřejněných dne 27. dubna na stránkách ministerstva kultury scházejí standardně zveřejňované zápisy z jednání komisí. Místo toho byly výsledkové přehledy doplněny tzv. 'komentářem', jenž obsahuje neúplná znění signovaných zápisů, ze kterých byly neautorizovanými zásahy vypuštěny pasáže obracející se se stanovisky k žadatelské obci a kriticky reflektující situaci v oboru," sdělil Auer. "Zveřejňování plných znění zápisů probíhalo přitom v předchozích letech zcela automaticky," dodal.

V plném znění zápisů, které má ČTK k dispozici, se mimo jiné píše, že "komise pro podporu literárních periodik a akcí s obavami vnímá signály naznačující na možné zpochybňování jejích odborných hodnocení, odmítá občasné výhrady o napomáhající předpojatosti a varuje před nesystémovým politickým ovlivňováním jejich doporučení a závěrů". Komise pro dětskou knihu, ilustraci a komiks také podle zápisů se znepokojením sleduje výrazné snížení peněz pro podporu vydávání knih.

Komise pro podporu literárních periodik a akcí při oddělení literatury a knihoven mimo jiné upozorňuje, že ministerstvo neplní programové prohlášení vlády, ve kterém se píše o systematické podpoře kultury ve všech regionech a výrazném zvýšení platů pracovníků v kultuře, kteří dlouhodobě patří k nejhůře odměňovaným profesím ve veřejném sektoru.

Výsledky výběrových dotačních řízení literárních komisí:

Komise

Přidělená částka v roce 2025 (v milionech korun)

Přidělená částka v roce 2026 (v milionech korun)

Komise pro dětskou knihu, ilustraci a komiks

5,82

5,2

Komise pro podporu překladů ze světové literatury

5,28

5,1

Komise pro podporu literárních periodik a akcí při oddělení literatury a knihoven

34

26,5

Zdroj: ministerstvo kultury

Nejnovější
Tchajwanský prezident Laj Čching-te, archivní foto.

Prezident Tchaj-wanu dostal zákaz letu přes Česko. Macinkův resort se diví

Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, snažila se Tchaj-pej cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy.

Iran US Israel

ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.

Bohemians Praha 1905 Vs AC Sparta Praha - Chance Liga, Prague, Czech Republic - 25 Apr 2026

Sparťan Mercado dostal za vyloučení proti Bohemians trest na tři zápasy

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému křídelníkovi Johnu Mercadovi za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Bohemians 1905 trest na tři soutěžní zápasy. Ekvádorský hráč pyká za to, že surovým zákrokem fauloval domácího kapitána Lukáše Hůlku.

Netherlands Four Freedoms Award

ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.

