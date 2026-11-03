Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
3. 11. Hubert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Literatura

Literární Goncourtovu cenu získal Francouz Jaenada za román o vraždě modelky

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Prestižní literární Goncourtovu cenu v úterý 3. listopadu získal dvaašedesátiletý francouzský spisovatel Philippe Jaenada za román L'Inconnue du Quai de Javel (Neznámá z nábřeží Javel) líčící okolnosti vraždy modelky ve 40. letech minulého století. Oznámila to Goncourtova akademie, která ocenění uděluje.

The French literary prize Prix Goncourt
Francouzský spisovatel Philippe Jaenada v okně restaurace Drouant poté, co v Paříži 3. listopadu 2026 obdržel Goncourtovu cenu za svůj román L'inconnue du quai de Javel (Neznámá z nábřeží Javel). Foto: REUTERS – Christian Hartmann
Reklama

Oceněné dílo pojednává o neznámé ženě, jejíž tělo je v roce 1949 nalezeno na pařížském nábřeží. Mrtvou později identifikují jako modelku Louise Cansotovou vyhledávanou malíři z Montparnasse. Jaenadův příběh, volně inspirovaný romány Georgese Simenona o komisaři Maigretovi, na líčí pozadí atmosféry poválečné Paříže neúspěšné vyšetřování smrti ženy, která přišla z maloměsta hledat slávu do metropole, kde její život skončil rukou vraha v 29 letech.

Jaenada je autorem více než desítky knih, které začal publikovat koncem 90. let. Zprvu měly velmi autobiografický charakter, později se začal inspirovat osudy veřejně známých osobností, často s kriminálním podtextem.

Vedle Jaenady se mezi finalisty ceny dostali jeho krajané Clémentine Méloisová, Yannick Haenel a Sylvain Prudhomme.

Goncourtova cena je udělována od roku 1903 a nese jméno dvou spisovatelů konce 19. století, bratrů Edmonda a Julese Goncourtových. Uděluje ji akademie, jejíchž deset členů v současnosti vede spisovatel Philippe Claudel. Cena je určena pro beletristické dílo napsané ve francouzštině, nikoli výhradně pro francouzské autory. Není spojena s vysokou odměnou, ale laureátům obvykle zajišťuje věhlas a dobré prodeje. Loni ji získal Francouz Laurent Mauvignier za svůj román La maison vide (Prázdný dům).

Reklama
Reklama

Letošní nominace na Goncourtovu cenu provázely kontroverze kolem románu C’était ça ou mourir (Buď to, nebo zemřít) kanadsko-haitského spisovatele Thélysona Oréliena, který organizátoři v září vyřadili z výběru kvůli podezření, že byl napsán za použití umělé inteligence.

Související

Autor to sice odmítá, před dvěma týdny se s ním však rozešlo jeho nakladatelství Les Éditions du Boréal, podle něhož bylo podezření na plagiátorství a napsání díla za výrazného přispění AI potvrzeno.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukraine's Zelenskiy in Norway for talks
Ukraine's Zelenskiy in Norway for talks
Ukraine's Zelenskiy in Norway for talks

ŽIVĚ Ukrajina a Rusko se mají sejít v Abú Dhabí. Jednat budou o ukončení války

Zástupci Ukrajiny a Ruska se za zprostředkování Spojených států sejdou v Abú Dhabí k jednáním o ukončení války 10. a 11. listopadu. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta Trumpa Steve Witkoff. Třístranné americko-rusko-ukrajinské jednání v Abú Dhabí bylo ohlášeno již dříve, termín byl ale dosud nejasný. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi.

Ilustrační foto - topení, teplo, topná sezóna, zima, teplota, bydlení, energie, peníze, náklady, inflace, ekonomika, zálohy, ekonomická krize, domácnost, vyúčtování, šetření, snížení teploty, faktury,
Ilustrační foto - topení, teplo, topná sezóna, zima, teplota, bydlení, energie, peníze, náklady, inflace, ekonomika, zálohy, ekonomická krize, domácnost, vyúčtování, šetření, snížení teploty, faktury,
Ilustrační foto - topení, teplo, topná sezóna, zima, teplota, bydlení, energie, peníze, náklady, inflace, ekonomika, zálohy, ekonomická krize, domácnost, vyúčtování, šetření, snížení teploty, faktury,

Průzkum: Pětina Čechů nemá žádnou finanční rezervu pro nečekané výdaje

Pětina Čechů nemá žádnou finanční rezervu pro případ nečekaných výdajů nebo na pokrytí výpadku příjmů. Na období delší než čtyři měsíce má finanční rezervu 36 procent lidí. Zároveň je pro 96 procent Čechů alespoň čtyřměsíční rezerva nezbytná, aby měli pocit finanční jistoty. Vyplývá to z průzkumu agentury Data Stories.

Reklama
Stávka před Českým rozhlasem
Stávka před Českým rozhlasem
Stávka před Českým rozhlasem

ŽIVĚ Rozhlasáci sklidili na demonstraci ohlušující potlesk, průvod se vydal na Václavák

V úterý po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize a Českého rozhlasu proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Během celého dne se stávka projeví v omezení živého vysílání na televizních kanálech i rozhlasových stanicích. Média neodvysílají některé pořady, omezí zpravodajství. Jejich podporovatelé svolali v řadě měst protestní shromáždění.

Reklama
Reklama
Reklama