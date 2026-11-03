Literární Goncourtovu cenu získal Francouz Jaenada za román o vraždě modelky

Prestižní literární Goncourtovu cenu v úterý 3. listopadu získal dvaašedesátiletý francouzský spisovatel Philippe Jaenada za román L'Inconnue du Quai de Javel (Neznámá z nábřeží Javel) líčící okolnosti vraždy modelky ve 40. letech minulého století. Oznámila to Goncourtova akademie, která ocenění uděluje.
Oceněné dílo pojednává o neznámé ženě, jejíž tělo je v roce 1949 nalezeno na pařížském nábřeží. Mrtvou později identifikují jako modelku Louise Cansotovou vyhledávanou malíři z Montparnasse. Jaenadův příběh, volně inspirovaný romány Georgese Simenona o komisaři Maigretovi, na líčí pozadí atmosféry poválečné Paříže neúspěšné vyšetřování smrti ženy, která přišla z maloměsta hledat slávu do metropole, kde její život skončil rukou vraha v 29 letech.
Jaenada je autorem více než desítky knih, které začal publikovat koncem 90. let. Zprvu měly velmi autobiografický charakter, později se začal inspirovat osudy veřejně známých osobností, často s kriminálním podtextem.
Vedle Jaenady se mezi finalisty ceny dostali jeho krajané Clémentine Méloisová, Yannick Haenel a Sylvain Prudhomme.
Goncourtova cena je udělována od roku 1903 a nese jméno dvou spisovatelů konce 19. století, bratrů Edmonda a Julese Goncourtových. Uděluje ji akademie, jejíchž deset členů v současnosti vede spisovatel Philippe Claudel. Cena je určena pro beletristické dílo napsané ve francouzštině, nikoli výhradně pro francouzské autory. Není spojena s vysokou odměnou, ale laureátům obvykle zajišťuje věhlas a dobré prodeje. Loni ji získal Francouz Laurent Mauvignier za svůj román La maison vide (Prázdný dům).
Letošní nominace na Goncourtovu cenu provázely kontroverze kolem románu C’était ça ou mourir (Buď to, nebo zemřít) kanadsko-haitského spisovatele Thélysona Oréliena, který organizátoři v září vyřadili z výběru kvůli podezření, že byl napsán za použití umělé inteligence.
Autor to sice odmítá, před dvěma týdny se s ním však rozešlo jeho nakladatelství Les Éditions du Boréal, podle něhož bylo podezření na plagiátorství a napsání díla za výrazného přispění AI potvrzeno.
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