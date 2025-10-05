Literatura

„Nebál se mluvit pravdu.“ Lidé vzpomínají na zesnulého spisovatele Ivana Klímu

před 2 hodinami
Na spisovatele a dramatika Ivana Klímu na sociálních sítích vzpomínají lidé z branže, zástupci kulturních institucí, akademici, diplomaté i politici. Podle ředitele Knihovny Václava Havla Tomáše Sedláčka patřil Klíma k lidem, kteří se nebáli mluvit pravdu, i když to znamenalo ztrátu pohodlí nebo svobody.
Spisovatel Ivan Klíma zemřel v sobotu 4. října ve věku 94 let.
Spisovatel Ivan Klíma zemřel v sobotu 4. října ve věku 94 let. | Foto: Krajská knihovna Vysočina

Klíma podle literárního historika Jiřího Trávníčka dokázal ve svých dílech spojit vlastní zážitky s dějinnými traumaty. Spisovatel zemřel v sobotu 4. října ve věku 94 let.

"Ivan Klíma patřil k těm, kteří se nebáli mluvit pravdu, i když to znamenalo ztrátu pohodlí nebo svobody. Svým dílem i postojem pomáhal udržovat plamen svobody, lidskosti a důstojnosti - hodnot, na nichž stojí i odkaz Václava Havla. Byl spisovatelem, který dokázal přesahovat literaturu a stát se svědomím společnosti," napsal ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček.

"Ivan Klíma patří mezi nejvýraznější osobnosti české literatury od 60. let do současnosti a zároveň je jedním z nejvíce známých českých prozaiků v zahraničí," napsal Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Podle něj Klíma představuje typický osud středoevropského intelektuála druhé poloviny 20. století, který nejprve částečně podlehl komunistickým iluzím, aby později zaujal místo na opačné straně. "Ve svých dílech dokázal spojit osobní (autobiografické) prožitky s dějinnými traumaty, to vše na pozadí obecně lidských problémů," dodal Trávníček.

"Odešel Ivan Klíma, pro mě i generaci mých rodičů jeden z nejvýraznějších českých autorů. Na svých životních zkušenostech dokázal brilantně ukázat celému světu komplikovaný úděl naší země. Čest jeho památce. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým," uvedl na síti X ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

"Čekat znamená těšit se. Dokud se máš na koho těšit, život má smysl," připomnělo výrok Klímy ministerstvo kultury. A vyjádřilo soustrast blízkým.

Soustrast rodině vyjádřil na síti X také velvyslanec Izraele v ČR Amir Weissbrod. "Jeho odkaz zůstane živý a inspirovat bude i další generace," napsal o Klímovi.

"Měl jsem ho velice rád. Pamatuju na ten úžas, když se mi do ruky dostaly Moje první lásky vydané u Škvoreckého. Ta jemnost i hořký humor, způsob vyprávění," uvedl na Facebooku režisér Břetislav Rychlík.

Ivan Klíma spisovatel

"Ivan Klíma svým životním příběhem a perzekucí od nacistů i komunistů zůstane živým svědkem a mementem naší novodobé historie. Nechť na to nezapomínáme," napsal na síti X předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný.

Památku spisovatele Klímy na sociálních sítích připomněl také Památník Terezín, Ústav pro studium totalitních režimů či historik Petr Blažek. Nakladatelství Academia uvedlo, že s lítostí sdílí zprávu o Klímově úmrtí. "Naším hostem byl naposledy před čtyřmi roky u příležitosti souborného vydání díla Moje šílené století. Vzpomínáme s vděčností a úctou," dodalo nakladatelství na Facebooku.

 
