Letošní festival Svět knihy navštíví nobelista Gurnah, historik Snyder i Sansal

Na festival Svět knihy Praha, který se uskuteční od 14. do 17. května v areálu Výstaviště, přijede nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal.
Tanzanský spisovatel Gurnah se ve své tvorbě se soustředí na zkušenost exilu, migrace a paměti. Sansal loni na Světě knihy získal Cenu Jiřího Theinera, kvůli věznění si ji ale nemohl osobně převzít. Hlavními tématy letošního ročníku jsou Historie a Evropa. Novináře o tom informoval ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer.
"Když jsme se loni rozhodli, že se na nadcházejícím Světě knihy budeme věnovat Evropě a historii, přišlo mi to nejprve dost obecné. Mezitím se svět zase posunul a sdělení, že patříme do Evropy a že ten, kdo nezná historii, je odsouzen k tomu si ji zopakovat, najednou nejsou vůbec banální a je důležité to připomínat. Do Prahy letos přivážíme autory, kteří se ve své tvorbě dotýkají zásadních společenských témat," uvedl ředitel festivalu Auer.
Výraznou linkou letošního programu je krimi a thriller, které reprezentují britský na Slovensku žijící autor Robert Bryndza, francouzský autor psychologických thrillerů Bernard Minier nebo autorka temných detektivek Helen Fieldsová. Mezi hosty bude i americký autor naturalizovaný v Česku Michael Shaheen, jehož tvorba je ovlivněna českými dějinami. Na festival přijede také satirik Craig Brown, jeden z nejvýraznějších britských humoristů a publicistů.
Román Přestávka skončila, kombinující univerzitní prózu s politickou detektivkou, osobně představí italský prozaik Dario Ferrari. Mezi letošní hosty patří i polská spisovatelka a reportérka Joanna Kuciel-Frydryszaková, která na veletrhu představí nedávno vydaný český překlad své knihy Služky pro všechno.
Letošní festival nabídne 808 účinkujících, 560 programů a osm výstav. Pořadatelé očekávají 400 vystavovatelů. Záštitu nad veletrhem Světa knihy Praha letos převzal prezident Petr Pavel, který se během festivalu osobně setká s americkým historikem Timothym Snyderem.
Svět knihy nabídne i program pro děti, rodiče a pedagogy. Ve spolupráci s kampaní Rosteme s knihou bude pokračovat podpora dětského čtenářství, součástí programu bude i platforma Humbook zaměřená na young adult literaturu. Rozšíří se komiksová a vizuální sekce festivalu. Součástí programu zůstane projekt Das Buch, který již podevatenácté přiveze německojazyčné autory z Německa, Rakouska a Švýcarska.
Letošní novinkou je koncept tematické země. Tou se letos stává Rumunsko, které se představí jako budoucí čestný host příštího ročníku festivalu Svět knihy Praha. Festival 17. května uzavře programový blok Svět knihy Plus, který nabídne neformální setkání literatury s dalšími uměleckými formami.
Loňský mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha přivítal rekordních více než 63 000 návštěvníků, o rok dříve to bylo přibližně 60 000 lidí.
„Ruce pryč!“ Studenti demonstrují za veřejnoprávní média, vyrážejí za Klempířem
Několik stovek studentů ve středu v poledne téměř zaplnilo pražské náměstí Jana Palacha, aby vyjádřilo podporu veřejnoprávním médiím. Protestní shromáždění uspořádali studenti sdružení v iniciativě Média nedáme! v reakci na návrh zákona, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování.
ŽIVĚ Trump prodloužil příměří, čeká, až Írán předloží mírový návrh. „Prohráváte,“ zní z Teheránu
Americký prezident Donald Trump oznámil, že prodlužuje příměří s Íránem do doby, než Teherán předloží mírový návrh a budou dokončena jednání. Blokádu přístavů ale zachovává.
Cenové stropy na paliva se ve čtvrtek téměř vyrovnají, nafta klesne na 41,16 Kč/l
Cenové stropy na naftu a benzin se ve čtvrtek téměř vyrovnají. Maximální cena nafty se oproti středě sníží o 18 haléřů na 41,16 Kč za litr, naopak cena litru benzinu vzroste o pět haléřů na 41,12 Kč. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Polsko obvinilo pěstouny z brutální vraždy tříleté dívky, hrozí jim doživotí
Polská prokuratura obvinila pěstouny tříleté dívky, že holčičku zavraždili mimořádně krutým způsobem. Sedmadvacetiletému muži a šestadvacetileté ženě nyní hrozí doživotí. K vině se obžalovaní nepřiznali.
Reálný rozhovor nebo AI? Babiš žádá objasnění třaskavé nahrávky kolem Rady ČT
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce vyjasnění zvukového záznamu, jenž má údajně zachycovat kandidáty do Rady České televize (ČT) Romana Bradáče a Pavla Matochu, kteří na nahrávce hovoří o nedoplatku peněz souvisejících s neurčenou volbou. Řekl to ve středu v rozhovoru pro server Deník.cz.