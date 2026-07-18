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Literatura

KVÍZ: Stvořili je Čapek, Hrabal i jiní. Poznáte literární postavu podle tří indicií?

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Žádný román se bez nich neobejde. S některými sympatizujeme, jiné nenávidíme, další nás dokážou rozesmát až k slzám. Díky nim můžeme lépe porozumět příběhům, které se na stránkách knih ukrývají. Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční literární figury, a zkuste je poznat pomocí tří charakteristik.

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FILE PHOTO: U.S. Senator Lindsey Graham (R-SC) speaks to the media in Kyiv
FILE PHOTO: U.S. Senator Lindsey Graham (R-SC) speaks to the media in Kyiv
FILE PHOTO: U.S. Senator Lindsey Graham (R-SC) speaks to the media in Kyiv

Poslední odkaz mrtvého senátora: Zákon, který může potopit Slovensko

Je to zlomový návrh, jehož cílem je odříznout Kreml od zisků z vývozu ropy, plynu či uranu a donutit Putina k mírovým rozhovorům. Nový sankční balík čeká v Kongresu na schválení a má i požehnání Bílého domu. Hrozí drakonickými cly i zemím, které nakupují ruskou ropu a plyn. Mezi ně patří kromě Maďarska a Slovenska třeba i Francie.

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