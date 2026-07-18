KVÍZ: Stvořili je Čapek, Hrabal i jiní. Poznáte literární postavu podle tří indicií?

Žádný román se bez nich neobejde. S některými sympatizujeme, jiné nenávidíme, další nás dokážou rozesmát až k slzám. Díky nim můžeme lépe porozumět příběhům, které se na stránkách knih ukrývají. Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční literární figury, a zkuste je poznat pomocí tří charakteristik.
Poslední odkaz mrtvého senátora: Zákon, který může potopit Slovensko
Je to zlomový návrh, jehož cílem je odříznout Kreml od zisků z vývozu ropy, plynu či uranu a donutit Putina k mírovým rozhovorům. Nový sankční balík čeká v Kongresu na schválení a má i požehnání Bílého domu. Hrozí drakonickými cly i zemím, které nakupují ruskou ropu a plyn. Mezi ně patří kromě Maďarska a Slovenska třeba i Francie.
Macinka Turka potřebuje. Motoristé by bez něj mohli přijít o velkou skupinu voličů
Filip Turek to má opět nahnuté. Tentokrát kvůli tomu, že se při nehodě v centru Prahy srazil s nemocničním vozem. Ovšem předseda Motoristů Petr Macinka ho tak jako vždycky hájí. A ví moc dobře, proč to dělá. Nejenže by bez Turka Motoristé nebyli ve sněmovně, bez něj by navíc mohli přijít o jednu velkou skupinu voličů.
Pavlásek s Riklem mají první společný deblový titul, Krejčíková je už v semifinále
Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vyhráli čtyřhru na turnaji v Umagu a vybojovali první společný titul na okruhu ATP.