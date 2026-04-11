KVÍZ: Slavné dvojice literárních postav. Vzpomenete si, kdo ke komu patří?

Že Romeo miloval Julii, ví asi každý. Ale znáte i další literární páry, a to nejen milenecké? České i světové romány a dramata jsou plné ikonických tandemů, ať už jde o hrdinu a jeho úhlavního nepřítele, nerozlučné přátele či už zmíněné osudově zamilované dvojice. Když vám v našem kvízu prozradíme vždy jednoho z nich, dokážete k němu přiřadit toho druhého?
Ukrajinská fronta jako evoluční experiment. Opuštění psi se „mění“ ve vlky
Válka jako darwinistický experiment v praxi. Opuštění psi na Ukrajině se podle vědců během pár let drasticky proměnili do podoby připomínající jejich divoké protějšky. Brutální přirozený výběr v podmínkách fronty na Ukrajině spustil „zrychlenou evoluci“.
Rusko už zase vyhrožuje Evropě. Máme se bát? Expert i o síle ukrajinských úderů
Ukrajinské síly v poslední době úspěšně útočí na klíčové uzly pro export ropy na severu i na jihu Ruska a na některé důležité továrny. Jak je možné, že ruská obrana nedokáže reagovat? Vystoupí USA z NATO? A co ohrožuje příměří v Íránu? O tom v pořadu Spotlight News hovoří bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z Institutu mezinárodních studií FSV UK.
Společná postupová euforie zapomenuta. Součkův West Ham rozdupal Krejčího a spol.
V anglické lize vyzněl souboj českých reprezentantů jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0. Obránce Robin Hranáč přispěl premiérovým gólem v německé fotbalové lize k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2.
ŽIVĚ „Podnikáme reset.“ Trump hrozí Íránu novými údery, pokud mírová jednání selžou
Armáda Spojených států se připravuje na nové údery na Írán pro případ, že mírová jednání s Teheránem v Pákistánu nepovedou k uzavření dohody. Listu New York Post to v pátek řekl americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu s deníkem hovořil nedlouho poté, co viceprezident J.D. Vance odletěl do Islámábádu, kde povede americkou delegaci.