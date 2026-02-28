Přeskočit na obsah
28. 2. Lumír
Literatura

KVÍZ: Odhalte knihu, kterou dotyčný autor nenapsal. Znáte díla českých spisovatelů?

Petra Smítalová

Někdy si se jmény známých literátů a literátek spojujeme jen názvy jedné či dvou knih. Dokážete ale mezi třemi nabízenými možnostmi poznat titul, jehož název je smyšlený nebo tu knihu napsal někdo jiný? Zalovte v paměti a vybavte si, pod která díla se podepsal/a Kundera, Hrabal, Čapek, Světlá, Vančura, Škvorecký, Tučková či Hájíček.

IRran US Israel

Izrael preventivně zaútočil na Írán. Teheránem otřásly výbuchy

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Podle Kace je cílem útoků "odstranit nebezpečí pro Stát Izrael", napsal server deníku Times of Israel (TOI).

Olověné ingoty – zdánlivě obyčejný průmyslový materiál, který se v řadě zemí stal zdrojem jedné z největších environmentálních katastrof současnosti. Ilustrační snímek vygenerovaný pomocí AI.

Olovo zabíjí. Od 35 milionů zasažených dětí po stovky mrtvých

Nedávný případ v bosenském Vareši připomíná, že hrozba olova je stále aktuální. Toxický kov už zasáhl miliony lidí po celém světě – od tragédie v nigerijské Zamfaře, kde zemřely stovky dětí, přes kontaminovanou vodu v americkém Flintu až po současnou krizi v Bangladéši, která ohrožuje 35 milionů dětí. Přinášíme přehled některých z nejzávažnějších případů otravy olovem.

