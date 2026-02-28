KVÍZ: Odhalte knihu, kterou dotyčný autor nenapsal. Znáte díla českých spisovatelů?

Někdy si se jmény známých literátů a literátek spojujeme jen názvy jedné či dvou knih. Dokážete ale mezi třemi nabízenými možnostmi poznat titul, jehož název je smyšlený nebo tu knihu napsal někdo jiný? Zalovte v paměti a vybavte si, pod která díla se podepsal/a Kundera, Hrabal, Čapek, Světlá, Vančura, Škvorecký, Tučková či Hájíček.
Izrael preventivně zaútočil na Írán. Teheránem otřásly výbuchy
Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Podle Kace je cílem útoků "odstranit nebezpečí pro Stát Izrael", napsal server deníku Times of Israel (TOI).
"Nepochopitelné." Nečas a spol. propadají v činnosti, v níž by měli zářit
Ačkoliv Colorado v novém kalendářním roce ztratilo status nezastavitelné mašiny, tabulku NHL stále vede. Také v průměru zasypává soupeře nejvíce střelami a dává nejvíc gólů. S jednou ofenzivní disciplínou si ale neví rady. S přesilovkami.
Olovo zabíjí. Od 35 milionů zasažených dětí po stovky mrtvých
Nedávný případ v bosenském Vareši připomíná, že hrozba olova je stále aktuální. Toxický kov už zasáhl miliony lidí po celém světě – od tragédie v nigerijské Zamfaře, kde zemřely stovky dětí, přes kontaminovanou vodu v americkém Flintu až po současnou krizi v Bangladéši, která ohrožuje 35 milionů dětí. Přinášíme přehled některých z nejzávažnějších případů otravy olovem.
Hertl se zařadil mezi české legendy NHL, nasbíral za mořem 600 bodů
Tomáš Hertl zkorigoval svým 23. gólem v sezoně NHL prohru hokejistů Vegas 2:3 ve Washingtonu.
ŽIVĚUrčitě teď nejsme na cestě ke 3,5 procentům HDP na obranu, vzkázal Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.