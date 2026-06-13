KVÍZ: Kníže Myškin i strýc Pepin. Dokážete spojit literární postavy s jejich knihami?

Žádný román se bez nich neobejde. S některými sympatizujeme, jiné nenávidíme, další nás dokážou rozesmát až k slzám. Díky nim můžeme lépe porozumět příběhům, které se na stránkách ukrývají. Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční literární figury a pomozte jim najít cestu do knihy, z níž pochází.
Velkolepý start domácích. USA rozhodly proti Paraguayi už v první půli
Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Paraguayí. Američané v Los Angeles rozhodli třemi góly v prvním poločase. Dvakrát se prosadil útočník Folarin Balogun, který navázal na vlastní branku Damiána Bobadilly. V 73. minutě snížil Maurício, v nastavení uzavřel skóre Giovanni Reyna.
Není to o pomstě, odmítá bývalý trenér Součka. Na MS zažil nevídaný vyhazov
Za zvláštních okolností si trenér katarské fotbalové reprezentace Julen Lopetegui připíše debut na mistrovství světa.
Timmy nebyl zdaleka jediný. Vědci nyní na dně oceánu objevili něco znepokojivého
Dno oceánu bývá považováno za jedno z nejméně prozkoumaných míst na planetě Zemi. V hloubkách, kam neproniká sluneční světlo a tlak by tu během okamžiku rozdrtil člověka, nyní vědci objevili něco mimořádného. Tisíce kilometrů od pevniny narazili na rozsáhlé pohřebiště velryb, které ukrývá miliony let stará tajemství i životní formy, jež možná věda dosud neznala.