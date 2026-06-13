Přeskočit na obsah
Benative
13. 6. Antonín
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Literatura

KVÍZ: Kníže Myškin i strýc Pepin. Dokážete spojit literární postavy s jejich knihami?

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Žádný román se bez nich neobejde. S některými sympatizujeme, jiné nenávidíme, další nás dokážou rozesmát až k slzám. Díky nim můžeme lépe porozumět příběhům, které se na stránkách ukrývají. Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční literární figury a pomozte jim najít cestu do knihy, z níž pochází.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay

Velkolepý start domácích. USA rozhodly proti Paraguayi už v první půli

Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Paraguayí. Američané v Los Angeles rozhodli třemi góly v prvním poločase. Dvakrát se prosadil útočník Folarin Balogun, který navázal na vlastní branku Damiána Bobadilly. V 73. minutě snížil Maurício, v nastavení uzavřel skóre Giovanni Reyna.

Calf,Of,Humpback,Whale,Near,Its,Mother.,Snorkeling,With,The
Calf,Of,Humpback,Whale,Near,Its,Mother.,Snorkeling,With,The
Calf,Of,Humpback,Whale,Near,Its,Mother.,Snorkeling,With,The

Timmy nebyl zdaleka jediný. Vědci nyní na dně oceánu objevili něco znepokojivého

Dno oceánu bývá považováno za jedno z nejméně prozkoumaných míst na planetě Zemi. V hloubkách, kam neproniká sluneční světlo a tlak by tu během okamžiku rozdrtil člověka, nyní vědci objevili něco mimořádného. Tisíce kilometrů od pevniny narazili na rozsáhlé pohřebiště velryb, které ukrývá miliony let stará tajemství i životní formy, jež možná věda dosud neznala.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama