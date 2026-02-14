KVÍZ: Kdo to napsal? Znáte autory a autorky slavných literárních děl?

Jsou romány, básně i novely, na které se nezapomíná. Ať už je to proto, že nás o nich učili ve škole, nebo proto, že nám zůstaly v paměti po jejich přečtení. Do našeho kvízu jsme vybrali několik slavných literárních kousků – od Kytice přes Zbabělce či Sto roků samoty až k Lolitě – a vy si můžete otestovat, zda si vzpomenete na jména spisovatelů a spisovatelek, kteří je mají na svědomí.
Roky to bylo tabu, teď Evropa úplně otočila. Šéf NATO mluví o jednání s Kremlem
Za několik málo dní to budou čtyři roky od počátku ruské invaze na Ukrajinu. A právě nyní se v Evropě rozhořela debata o tom, zda a kdy začít znovu komunikovat s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Situaci okomentoval i generální tajemník NATO Mark Rutte. První schůzky s ruskou stranou potvrdil například francouzský prezident Emmanuel Macron, jiní lídři jsou zdrženliví.
Za covidu restauraci nezavřel, teď musel. Bývalý ódéesák našel zalíbení mezi Číňany
Dřív patřil mezi nejznámější tváře pražské ODS. Byl i u kauzy, v níž měli soukromí detektivové sledovat jeho stranické kolegy. Během covidu se pak odmítl podřídit vládním opatřením a s iniciativou Chcípl pes se postavil na odpor. Teď ale s úřady bojuje znovu. Inspekce mu zavřela pivovar, on nesouhlasí. Před pár měsíci navíc vyrazil do Číny, již teď propaguje v Česku.
Matematika pro přímý postup: Dění dává Čechům naději, potřebují ale zazářit
Čeští hokejisté mají po dvou zápasech na olympijském turnaji v Miláně tři body a záporné skóre 6:8. Na první místo ve skupině už se nedostanou, ale stále mohou uhrát přímý postup do čtvrtfinále ze druhé příčky. Proti Švýcarsku však potřebují vyhrát v základní hrací době, ideálně výrazným rozdílem.
Tribuny oněměly strachem, švýcarského útočníka odvezli z ledu záchranáři
Švýcarskou reprezentaci zasáhla tvrdá rána. Útočník Kevin Fiala se v utkání s Kanadou vážně zranil a turnaj pro něj s velkou pravděpodobností skončil.