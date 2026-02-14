Přeskočit na obsah
Benative
14. 2. Valentýn
Literatura

KVÍZ: Kdo to napsal? Znáte autory a autorky slavných literárních děl?

Petra Smítalová
Jsou romány, básně i novely, na které se nezapomíná. Ať už je to proto, že nás o nich učili ve škole, nebo proto, že nám zůstaly v paměti po jejich přečtení. Do našeho kvízu jsme vybrali několik slavných literárních kousků – od Kytice přes Zbabělce či Sto roků samoty až k Lolitě – a vy si můžete otestovat, zda si vzpomenete na jména spisovatelů a spisovatelek, kteří je mají na svědomí.

Nejnovější
Mark Rutte
Roky to bylo tabu, teď Evropa úplně otočila. Šéf NATO mluví o jednání s Kremlem

Za několik málo dní to budou čtyři roky od počátku ruské invaze na Ukrajinu. A právě nyní se v Evropě rozhořela debata o tom, zda a kdy začít znovu komunikovat s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Situaci okomentoval i generální tajemník NATO Mark Rutte. První schůzky s ruskou stranou potvrdil například francouzský prezident Emmanuel Macron, jiní lídři jsou zdrženliví.

Jiří Janeček na archivním snímku z r. 2021
Za covidu restauraci nezavřel, teď musel. Bývalý ódéesák našel zalíbení mezi Číňany

Dřív patřil mezi nejznámější tváře pražské ODS. Byl i u kauzy, v níž měli soukromí detektivové sledovat jeho stranické kolegy. Během covidu se pak odmítl podřídit vládním opatřením a s iniciativou Chcípl pes se postavil na odpor. Teď ale s úřady bojuje znovu. Inspekce mu zavřela pivovar, on nesouhlasí. Před pár měsíci navíc vyrazil do Číny, již teď propaguje v Česku.

