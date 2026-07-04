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Literatura

KVÍZ: Dobrodružství v knihách. Znáte literární díla, kde zážitky hrají hlavní roli?

Jaroslav Totušek

Prázdniny jsou jako stvořené pro dobrodružství všeho druhu. Ta nejkrásnější často začínají otevřením knihy. Otestujte si, jak dobře znáte literární klasiky, které čtenáře už desítky let berou na cesty kolem světa, do přírody i na tajemné ostrovy.

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