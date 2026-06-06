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Literatura

KVÍZ: Columbo, Harry Hole nebo slečna Marplová? Poznáte detektiva podle tří indicií?

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Detektivky patří v Česku k nejoblíbenějším žánrům, a to jak v knižní, tak filmové podobě. Napětí a záhady máme jako národ rádi. V následujícím kvízu si můžete otestovat vlastní detektivní vlohy a podle tří indicií zkusit odhalit, o kterém více či méně známém detektivovi je řeč.

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Hungarian Prime Minister Magyar visits Brussels
Hungarian Prime Minister Magyar visits Brussels
Hungarian Prime Minister Magyar visits Brussels

Magyar se pochlubil „historickou dohodou“ s Kyjevem. Bolavá místa ale zůstávají

Tři týdny od prvního zasedání nové maďarské vlády hlásí Budapešť „historickou dohodu“ se svým východním sousedem, která má řešit dlouhodobé spory o práva maďarské menšiny na Ukrajině. Tato otázka je přitom dlouhodobým zdrojem napětí mezi Kyjevem a Budapeští – a předchozí maďarský premiér Viktor Orbán tohoto napětí cíleně využíval.

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