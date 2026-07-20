Kurýr v Číně rozvážel jídlo a psal o tom básně. Teď získal prestižní literární cenu

Sbírkou básní, z nichž některé naškrábal na útržky papíru mezi rozvážkami jídla, si kurýr Wang Ťi-ping vysloužil jedno z nejprestižnějších literárních ocenění v Číně. Za knihu s názvem Nízký let, v níž popisuje každodenní realitu a obtíže kurýrů, získal Lu Sünovu literární cenu pojmenovanou po spisovateli, který je považován za otce moderní čínské literatury. Informovala o tom stanice BBC.
Šestapadesátiletý Wang se stal kurýrem kolem roku 2019. Na sociálních sítích přitom našel četné čtenáře svých básní a esejí. Zařadil se tak do rostoucí skupiny pracovníků v nízkopříjmových profesích, jejichž literární tvorba přibližuje náročné podmínky v čínském sektoru nestálé a příležitostné práce.
Prestižní literární cenu básník dostal poté, co se desítky let živil různými příležitostnými pracemi. „Zatajil se mi dech a byl jsem velmi nervózní. Když to oznámili, vše do sebe zapadlo,“ řekl Wang čínskému listu Global Times.
Výše finanční odměny spojené s Lu Sünovu literární cenou nebývá zveřejňována. V roce 2014 však činila 100 tisíc jüanů (asi 300 tisíc korun).
Navzdory ocenění Wang neplánuje s rozvozem jídla skončit, do důchodu chce odejít v 60 letech. „Z finančního hlediska tu práci nepotřebuji, abych se uživil, ale mám rád tu atmosféru a udržuje mě to v kondici,“ uvedl Wang s tím, že chce žít skromný život. „Cena nezmění nic na tom, kým jsem,“ dodal.
Létání nízko je taky létání
Wang se narodil v provincii Ťiang-su a jako teenager odešel ze školy kvůli finančním potížím své rodiny. Než začal rozvážet jídlo, živil se všelijakými způsoby, od stavebních prací přes sběr odpadu až po prodej zboží na pouličním stánku. Jeho vášeň pro četbu však přetrvala a před deseti lety začal sdílet vlastní básně a eseje na sociálních sítích.
V roce 2022 se jeho báseň Spěchající muž stala internetovým hitem. Vznikla na základě nepříjemné zkušenosti, kdy jeden ze zákazníků uvedl nesprávnou adresu. Wang prohledal tři budovy a vystoupal 18 pater, než se mu konečně podařilo doručit jídlo zákazníkovi, který ho za zpoždění hrubě pokáral. Wang se cítil smutný a frustrovaný.
„Kdybych se s ním hádal, dal by mi negativní hodnocení, a firma by mi dala pokutu. Neměl jsem na výběr a musel jsem se mu opakovaně omluvit,“ řekl listu China Daily. Na cestě domů kurýr složil báseň, v níž vyjádřil své pocity.
Mezi Wangovými básněmi inspirovanými každodenním životem je i báseň Nový chrám, kterou napsal poté, co doručil jídlo stavebním dělníkům opravujícím starou svatyni, a báseň Odpusť, inspirovaná hádkou mladého páru, jíž byl svědkem.
Sbírka Nízký let z roku 2024 je založená na rozhovorech s přibližně 200 kurýry. „Kdo říká, že roztáhnout křídla znamená létat vysoko? Létání nízko je taky létání,“ zní jeden z veršů sbírky.
Wang není jediný čínský kurýr, který našel literární úspěch. Kniha s názvem Rozvážím balíky po Pekingu, autobiografie někdejšího kurýra Chu An-jena z roku 2023, se v Číně stala bestsellerem a upoutala pozornost v zahraničí. Loni vyšla v anglickém či českém překladu.
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