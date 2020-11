Ze strachu před Amazonem. Bertelsmann za 50 miliard kupuje firmu Simon & Schuster

Německá mediální skupina Bertelsmann zaplatí 2,17 miliardy dolarů, v přepočtu téměř 48 miliard korun, za převzetí amerického vydavatelství Simon & Schuster, které publikuje knihy Dana Browna, Stephena Kinga či Hillary Clintonové.

Podle deníku Financial Times finální částka za prodej tvoří téměř dvojnásobek původních odhadů.

Bertelsmann získá vydavatelství od americké mediální společnosti ViacomCBS, která se rozhodla zaměřit na internetovou a reklamní činnost. Peníze z prodeje použije na umoření dluhů, vyplácení dividend a investice. Prodat Simon & Schuster se firma rozhodla po jarní první vlně pandemie, která po celém světě uzavřela také knihkupectví a destabilizovala knižní trh.

Německý podnik touto akvizicí posílí přítomnost ve Spojených státech, které jsou jeho druhým největším trhem. Upevní si rovněž pozici největšího prodejce knih na světě poté, co před necelým rokem získal plnou kontrolu nad vydavatelstvím Penguin Random House, píše agentura Reuters.

Bertelsmann dříve vlastnil Random House, později od firmy Pearson přikoupil vydavatele Penguin a roku 2013 společnosti spojil do Penguin Random House. Nynější nabytí Simon & Schuster tak bude dalším krokem v konsolidaci knižního trhu, upozorňuje americké NPR. Také podle deníku New York Times "největší americký vydavatel knih bude ještě větší" než dosud.

Simon & Schuster zaměstnává kolem 1500 lidí a vydává okolo 2000 knih ročně, vloni jeho tržby dosáhly 814 milionů dolarů. Penguin Random House ročně publikuje okolo 15 tisíc titulů, některé pod vlastním názvem, jiné pod značkami jako Alfred A. Knopf nebo Vintage Books.

Převzetí podniku ještě musí schválit antimonopolní úřad, což by se podle Bertelsmannu mělo stát příští rok.

Bertelsmann za Simon & Schuster nabídl vyšší částku než další zájemci, kterými bylo francouzské Vivendi a multimedální skupina News Corp amerického miliardáře Rupert Murdocha. Ten vlastní konkurenční vydavatelství HarperCollins.

Murdochova firma argumentovala tím, že pokud Bertelsmann koupí Simon & Schuster, bude spolu s Penguin Random House ovládat třetinu amerického knižního trhu. Bertelsmann to s odkazem na jiná meření trhu odmítá, podle něj bude mít zásah populace okolo 20 procent, a tak není důvod, proč by transakci neschválil antimonopolní úřad.

Bertelsmann již avizoval, že po dokončení akvizice hodlá integrovat produkční, distribuční, prodejní a marketingová oddělení Penguin Random House a Simon & Schuster. "Povede to k nižším nákladům a vyšší kvalitě služeb," tvrdí firma.

Časopis The Atlantic dává prodej do souvislosti s čím dál silnějším postavením internetového prodejce Amazonu. "Ve světle nadvlády Amazonu vydavatelé knih hledají bezpečný prostor, a tak se spojují," napsal časopis, podle nějž je logika firem taková, že kolosu jako Amazon může konkurovat jen srovnatelně velký kolos.

Podle Atlanticu to přitom není tak dávno, co by se američtí demokraté i republikáni snažili podobně velké spojení firem zablokovat. "Pokud však bude vláda omezovat vydavatele, aniž by omezovala Amazon, jen urychlí konsolidaci neobhajitelné moci v rukou jedné silné firmy," varuje Atlantic.

V minulosti své knihy u Simon & Schuster vydávali klasici Henry James, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway a Joseph Heller, humorista P. G. Wodehouse, autorka sci-fi a fantasy Ursula K. Le Guinová nebo držitelka Nobelovy ceny za literaturu Doris Lessingová. Dodnes firma publikuje knihy renomovaných prozaiků Johna Irvinga nebo Dona DeLilla.

Simon & Schuster také v posledních letech vydal několik knih kritizujících amerického prezidenta Donalda Trumpa, například Rage od novináře Boba Woodwarda, paměti někdejšího Trumpova poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona nebo knihu prezidentovy neteře Mary Trumpovy. Naopak paměti bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy nazvané A Promised Land publikoval Penguin Random House. Již teď, pár dnů po vydání, se jich prodaly dva miliony výtisků.

Skupina Bertelsmann působí ve zhruba pěti desítkách zemí a kromě knih dále zahrnuje například televizní společnost RTL, vydavatelství časopisů Gruner + Jahr a hudební vydavatelství BMG.