Stejně jako v Česku a dalších devíti evropských zemích umožní Bookbot.pl vracet přečtené knížky do oběhu a nabízet je čtenářům. Vedení Knihobotu do pěti let chce, aby byl polský trh stejně velký jako český, kde se Knihobotu loni meziročně zvýšily tržby na zhruba 863 milionů korun. O rok dříve činily přes 560 milionů korun.
V Polsku má Knihobot již více než 12 000 registrovaných zákazníků. "Polští zákazníci u nás objednali desítky tisíc knih, přestože jsme tam nebyli oficiálně přítomní. Teď na trh přicházíme s plnohodnotnou službou, jaká v Polsku zatím chybí: zákazníci z Polska nám mohou zdarma poslat knihy, které už přečetli, a my je za ně prodáme," uvedl Dominik Gazdoš, zakladatel a výkonný ředitel Knihobotu. V prvním roce firma počítá s obratem kolem 20 milionů korun.
Vedení Knihobotu považuje Polsko za další pilíř své evropské expanze. S více než 37 miliony obyvatel je Polsko pátou nejlidnatější zemí Evropské unie a největším trhem střední a východní Evropy. Poslední roky patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky, což se odráží i ve zvyšující se kupní síle obyvatel.
"Polsko má víc než trojnásobek obyvatel Česka a v přepočtu na aktivní čtenáře je zhruba dvakrát větší než náš domácí trh. Naším cílem je dosáhnout tam do pěti let stejné velikosti, jakou máme dnes v Česku. Spolu s Německem by pak Polsko tvořilo významnou část našeho byznysu," sdělil Gazdoš.
Role zahraničních trhů Knihobotu roste. Pochází z nich 55 procent aktuálních obratů firmy. V Německu vyrostl Knihobot, který tam působí pod značkou Bookbot, meziročně přibližně o 160 procent.
Loni Knihobot pomohl do oběhu více než 4,8 milionu knih, což je o 37 procent více než v roce 2024. Za loňský rok společnosti přibylo více než 600 000 zákazníků. V loňském roce firma čelila kritice, že ničí knižní trh, poškozuje autory a neplatí svým zaměstnancům, k nimž se chová špatně. Její vedení oznámilo, že část výtek vyřeší. Gazdoš tehdy ale odmítl tvrzení o neúnosných pracovních podmínkách.
Zájem o vracení použitých knih do oběhu stoupá. Svou působnost na trhu on-line antikvariátů loni rozšířil konkurenční nakladatelský dům Albatros Media. Skupina zvýšila svůj podíl z 30 na 49 procent ve společnosti Elibro, která následně koupila tržiště trhknih.cz. Elibru, v němž většinu dosud držel podnikatel Roman Frajt, nyní patří trhknih.cz ze 100 procent.
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