Knižní novinky od Arga: Thriller Noc baby jagy i rozhovory s profesorem Hilským

Nakladatelství Argo, které se dříve orientovalo na vydávání překladů angloamerické literatury, v posledních letech věnuje větší pozornost českým autorům. Ve druhé polovině letošního roku vyjdou například novinky Zdeňka Viktory, Michala Vrby, Evy Matáskové a Jana Bažanta.
Scenárista a spisovatel Zdeněk Viktora představil román Dokonalý záběr. V něm má každý ze čtveřice protagonistů vlastní představu o vztahu a každý z nich postupně zjišťuje, že ve skutečnosti miluje spíše obraz, který si o partnerovi vytvořil. "Jedna z hlavních postav je scenárista, ale není to kniha autobiografická, ale o tom, co jsem viděl kolem sebe," uvedl Viktora.
Michal Vrba ve své nové povídkové knize Hlušický čtverec v jejím názvu použil jméno své rodné vísky ve východních Čechách. "Hlušice jsem zmínil ve všech svých knihách, tentokrát jsem do své rodné obce umístil děj všech povídek," sdělil.
Klasický archeolog a historik Jan Bažant připravil druhý díl nového převyprávění Řeckých mýtů v době velkého úspěchu filmu Odyssea, na který v tuzemských kinech za dva měsíce od premiéry přišlo víc než 622 000 diváků. "Nenechávám nic náhodě," rozesmál přítomné Bažant. "Film se mi líbil, i když jako zpráva o trojské válce je to úplně vedle," dodal.
Eva Matásková, která žila několik let v Berlíně, představí německou metropoli dětem v autorské knížce s výraznou výtvarnou podobou Koho hledá Františka? Petr Onufer vedl od roku 2022 do letoška sérii rozhovorů s profesorem anglické literatury Martinem Hilským. Ty nyní vyjdou knižně pod názvem Vykloubený čas.
Překladová literatura nesedí v koutě
Petr Fantys přeložil pro edici AAA román jednoho z nejuznávanějších současných amerických spisovatelů Bena Lernera nazvaný Přepis. Jitka Hanušová pracovala na románu finské autorky Iidy Raumy Destrukce - Případová studie popisujícím dospívání v nepřátelských kulisách.
Za thriller Noc baby jagy, který přeložit Jan Levora, získala Akira Ótaniová jako první japonská autorka prestižní britskou cenu Dagger Award za nejlepší překladový kriminální román. Hana Zahradníková přeložila knihu Helen Oyeyemiová Moje nové já, jejíž hrdinka má sedm identit, na každý den v týdnu jednu.
35 let respektovaného nakladatelství
Argo svůj název odvozuje od bájné lodi, která podle antických mýtů vezla Argonauty do Kolchidy pro zlaté rouno. Nakladatelství si letos připomíná 35. výročí založení, získalo řadu ocenění v různých anketách a soutěžích, jeho knihy pravidelně bodují v odborných cenách, Magnesii Liteře, Zlaté stuze, Nejkrásnější knize, Ceně Josefa Jungmanna za překlad i čtenářských anketách.
Ve středu 9. září uplynul rok od chvíle, kdy si první čtenáři mohli na Staroměstské radnici v Praze koupit výtisk knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. Dodnes se podle zástupců Arga knihy prodalo 200 000 výtisků.
Policie nacvičuje kontroly na hranici se Slovenskem, prověří auta i vlaky
Bezpečnostní složky zahájily ve středu ráno cvičení zaměřené na znovuzavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Zapojili se do něj policisté, celníci a příslušníci aktivních záloh. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá, například v Hodoníně se na bývalém hraničním přechodu tvořila jen menší fronta nákladních či osobních aut.
ŽIVĚ Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku, ropa zdražuje
Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery.
Do kampaně ANO se zapojil Zeman. Po kandidátce do Senátu chtěl jeden slib
V baště hnutí STAN se snaží uspět v senátních volbách kandidátka hnutí ANO Andrea Brzobohatá. Žena, která kvůli zákeřnému meningokokovi přišla o obě nohy. V pondělí si povolala na pomoc v kampani kolínského rodáka exprezidenta Miloše Zemana i vicepremiéra Karla Havlíčka.
Rybičky 48 vyjedou na podzimní turné po klubech a kulturácích. Jako před 25 lety
V rámci FACE TO(ur) FACE kapelu čeká čtyřiadvacet zastávek, které je zavedou na místa, kde se během její pětadvacetileté historie psaly důležité kapitoly jejího příběhu. Návrat ke kořenům doprovodí vydání speciálního EP a retro stylizace celé šňůry.