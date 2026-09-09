Přeskočit na obsah
Benative
9. 9. Daniela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Literatura

Knižní novinky od Arga: Thriller Noc baby jagy i rozhovory s profesorem Hilským

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Nakladatelství Argo, které se dříve orientovalo na vydávání překladů angloamerické literatury, v posledních letech věnuje větší pozornost českým autorům. Ve druhé polovině letošního roku vyjdou například novinky Zdeňka Viktory, Michala Vrby, Evy Matáskové a Jana Bažanta.

S profesorem anglické literatury a překladatelem Williama Shakespeara Martinem Hilským vedl sérii rozhovorů nakladatelský redaktor Petr Onufer. V říjnu 2026 vyjdou v Argu pod názvem Vykloubený čas.
S profesorem anglické literatury a překladatelem Williama Shakespeara Martinem Hilským vedl sérii rozhovorů nakladatelský redaktor Petr Onufer. V říjnu 2026 vyjdou v Argu pod názvem Vykloubený čas. Foto: HN – Lukáš Oujeský
Reklama

Scenárista a spisovatel Zdeněk Viktora představil román Dokonalý záběr. V něm má každý ze čtveřice protagonistů vlastní představu o vztahu a každý z nich postupně zjišťuje, že ve skutečnosti miluje spíše obraz, který si o partnerovi vytvořil. "Jedna z hlavních postav je scenárista, ale není to kniha autobiografická, ale o tom, co jsem viděl kolem sebe," uvedl Viktora.

Michal Vrba ve své nové povídkové knize Hlušický čtverec v jejím názvu použil jméno své rodné vísky ve východních Čechách. "Hlušice jsem zmínil ve všech svých knihách, tentokrát jsem do své rodné obce umístil děj všech povídek," sdělil.

Klasický archeolog a historik Jan Bažant připravil druhý díl nového převyprávění Řeckých mýtů v době velkého úspěchu filmu Odyssea, na který v tuzemských kinech za dva měsíce od premiéry přišlo víc než 622 000 diváků. "Nenechávám nic náhodě," rozesmál přítomné Bažant. "Film se mi líbil, i když jako zpráva o trojské válce je to úplně vedle," dodal.

Eva Matásková, která žila několik let v Berlíně, představí německou metropoli dětem v autorské knížce s výraznou výtvarnou podobou Koho hledá Františka? Petr Onufer vedl od roku 2022 do letoška sérii rozhovorů s profesorem anglické literatury Martinem Hilským. Ty nyní vyjdou knižně pod názvem Vykloubený čas.

Reklama
Reklama

Překladová literatura nesedí v koutě

Petr Fantys přeložil pro edici AAA román jednoho z nejuznávanějších současných amerických spisovatelů Bena Lernera nazvaný Přepis. Jitka Hanušová pracovala na románu finské autorky Iidy Raumy Destrukce - Případová studie popisujícím dospívání v nepřátelských kulisách.

Za thriller Noc baby jagy, který přeložit Jan Levora, získala Akira Ótaniová jako první japonská autorka prestižní britskou cenu Dagger Award za nejlepší překladový kriminální román. Hana Zahradníková přeložila knihu Helen Oyeyemiová Moje nové já, jejíž hrdinka má sedm identit, na každý den v týdnu jednu.

Související

35 let respektovaného nakladatelství

Argo svůj název odvozuje od bájné lodi, která podle antických mýtů vezla Argonauty do Kolchidy pro zlaté rouno. Nakladatelství si letos připomíná 35. výročí založení, získalo řadu ocenění v různých anketách a soutěžích, jeho knihy pravidelně bodují v odborných cenách, Magnesii Liteře, Zlaté stuze, Nejkrásnější knize, Ceně Josefa Jungmanna za překlad i čtenářských anketách.

Ve středu 9. září uplynul rok od chvíle, kdy si první čtenáři mohli na Staroměstské radnici v Praze koupit výtisk knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. Dodnes se podle zástupců Arga knihy prodalo 200 000 výtisků.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hraniční kontrola. Ilustrační foto.
Hraniční kontrola. Ilustrační foto.
Hraniční kontrola. Ilustrační foto.

Policie nacvičuje kontroly na hranici se Slovenskem, prověří auta i vlaky

Bezpečnostní složky zahájily ve středu ráno cvičení zaměřené na znovuzavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Zapojili se do něj policisté, celníci a příslušníci aktivních záloh. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá, například v Hodoníně se na bývalém hraničním přechodu tvořila jen menší fronta nákladních či osobních aut.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama