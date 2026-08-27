Knižní novinky: Bryndzův thriller Děs, román Bernharda Schlinka i Vieweghovy povídky

Nakladatelský dům Grada chystá novou detektivní sérii Roberta Bryndzy, povídky Michala Viewegha nebo knihu ke 20 letům televizní 13. komnaty. V podzimní nabídce je i kniha věnovaná moderní léčbě obezity Nová éra hubnutí.
Vedle domácích autorů Grada nabídne také novinky světových spisovatelů, mezi nimiž jsou historička Mary Beardová, islandská autorka thrillerů Yrsa Sigurðardóttirová nebo Julie Caplinová. Své klíčové tituly pro druhé pololetí roku 2026 v pátek Grada představila novinářům.
Římští císaři nebo romantika od Caplinové
"Už v srpnu rozšířila nabídku Grady také nová kniha britské historičky Mary Beardové Císař římský: Vláda nad starověkým římským světem. Emeritní profesorka klasických studií v Cambridgi se v ní zabývá nejen samotnými římskými císaři, ale především tím, jak a proč vznikaly příběhy o jejich krutosti, výstřednostech, moci či korupci. Jedná se o velkou historickou knihu, ale populárně naučnou," řekl programový ředitel nakladatelství Antonín Kočí.
Největší beletristickou novinkou podzimu bude Bryndzův Děs, kterým autor zahajuje novou sérii s detektivem Jamiem Dayem. Příběh se odehrává v Londýně roku 1987 a sleduje vyšetřování brutálních vražd mladých mužů. Výraznou českou novinkou bude 13. komnata - 20 let, která vznikla u příležitosti dvou desetiletí stejnojmenného televizního pořadu. Iveta Toušlová, Alena Müllerová a Blanka Kubíková se v rozhovorech vracejí k lidem, kteří v minulosti otevřeně promluvili o zásadních životních zkouškách, a sledují, jak se jejich životy od té doby proměnily.
S novou knihou se vrací také Michal Viewegh. Sbírka Vražda a jiné volnočasové aktivity staví na jeho typickém pozorování partnerských a mezilidských vztahů, ironii, dialogu a kombinaci humoru s melancholií. Na jedno z nejdiskutovanějších zdravotních témat současnosti reaguje publikace Nová éra hubnutí. Psycholožka Iva Málková, lékařka se specializací na výživu Václava Kunová, obezitoložka Dita Pichlerová a gastronomická novinářka Karolina Ponocná Kamberská v ní představují moderní léčbu obezity.
Podzimní nabídku doplní mimo jiné thriller Prvotní hřích od Sigurðardóttirové, třináctý případ Josie Quinnové Dívky v hlubinách od Lisy Reganové nebo romance Caplinové Vánoce v srdci Londýna, odehrávající se v hotelu Ritz. Český program dále nabídne kuchařku Jdem na to! modelky a influencerky Anety Vignerové a titul Moje tajemství Prahy Davida Černého, který přináší téměř 40 příběhů a více než 150 fotografií spojených s legendami a tajemstvími hlavního města.
Grada Publishing si od roku 1991 drží pozici největšího tuzemského nakladatele odborné literatury. Ročně vydává téměř 500 novinek ve 150 edicích z více než 40 oborů. Od roku 2015 nakladatelský dům expanduje i mimo oblast odborné literatury.
Kabaret v duši i kniha o stravovacích mýtech
Podzimní novinky představují i další nakladatelé. V nabídce Albatros Media čtenáři najdou tituly od české i světové beletrie přes detektivky, historické romány a literaturu faktu až po osobní příběhy či kuchařky. Mezi prvními novinkami budou knihy předních českých autorů Haliny Pawlowské, Tomáše Etzlera, Michaely Klevisové, Jany Poncarové, Ivety Fabešové či kniha Jiřího Suchého Kabaret v duši (výběr textů z jeho pozdní tvorby doplněný autorovými grafikami).
Mezi novinkami nakladatelství Euromedia Group je například román Žena na schodech od Bernharda Schlinka, temné fantasy Les ztracených srdcí od autorky M. A. Kuzniarové, cestopis Marie Šabatkové Kde dochází dech nebo publikace Tučná fakta, ve které Idrees Mughal vyvrací mýty o stravování a výživě ve světě dezinformací.
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