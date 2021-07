Knihkupci v Hongkongu se bojí čínského zákona. Raději cenzurujeme sebe sama, říkají

Méně politických knih než obvykle nabízí letošní ročník Hongkongského knižního veletrhu. Vydavatelé se snaží vyhnout tomu, aby porušili nový, široce pojatý bezpečnostní zákon. Ten vloni schválil čínský parlament. Nad hongkongskou přehlídkou, kterou od založení roku 1990 pravidelně navštěvuje přes milion lidí, se tak poprvé vznáší stín cenzury.

Úpravu vloni přijaly čínské úřady v reakci na masové protesty v Hongkongu roku 2019. Od té doby režim využívá nového zákona k zatýkání odpůrců, píše agentura AP. Podle další agentury Reuters už je závan autoritářství cítit ve všech aspektech zdejšího života, od vzdělávání přes média až po kulturu.

Podle čínské vlády má zákon pomoct při potlačování terorismu či separatismu, což jsou ale podle kritiků příliš obecné a snadno zneužitelné pojmy. Mnozí obyvatelé Hongkongu to vnímají jako omezení své autonomie a podřízení města Číně. Proti zákonu protestovali v obavě, že jejich metropole pak bude stejná jako kterákoliv v pevninské Číně. Někdejší britské kolonii Hongkongu přitom Čína v roce 1997 zaručila rozsáhlé svobody včetně nezávislého tisku a justice.

Podle agentury AP je napětí okolo nového zákona patrné také na nynějším Hongkongském knižním veletrhu. Kritik a vydavatel Jimmy Pchang Čch’-ming tu dříve nabízel publikace o místních prodemokratických protestech z roku 2014. Letos už žádnou takovou nepřivezl a nevidí je ani u konkurence.

"Každý, kdo tu má stánek, si dopředu bedlivě přečetl vše, co na veletrh veze. Aby si byl jistý, že tam není nic, z čeho by měl problémy," říká Pchang, který je zároveň šéfem nakladatelství Sub-Culture Ltd. Některé jeho publikace již začátkem letošního roku zmizely z hongkongských městských knihoven a sehnat už je nejde ani na veletrhu, doplňuje Reuters.

Její reportér marně hledal například knihu 6430 od Čchana Jün-čch’a, který vyzpovídal pamětníky masakru na náměstí Nebeského klidu. Při něm čínská armáda v červnu 1989 rozprášila tisíce protestujících. Téma je v Číně dodnes tabu, cenzurují ho internetové vyhledávače i sociální sítě.

"Nikdo nechceme způsobit problémy, které by dopadly na pořadatele veletrhu, a tak teď mnohem víc cenzurujeme sebe sama. Každou knihu, kterou tu vystavujeme, předem pročteme," popisuje Pchang.

Před přijetím zákona se chystal prodávat také publikaci Post-80s Movement od Bruce Lama o nejmladších hongkongských protestujících nebo A Sea of People od bývalé novinářky a prodemokratické zákonodárkyně Claudie Mo. Ta byla zatčena právě na základě nové právní normy.

Ani jedno z děl nakonec Pchang nedovezl. "Je to poprvé za 32 let, co provádíme autocenzuru," konstatuje Jimmy Pchang Čch’-ming. "A není to jen otázka svobody slova na knižním trhu, ale svobody celé společnosti."

Autor publikací o čínské komunistické straně nebo hongkongských dějinách Johnny Lau potvrzuje, že jeho práce se na letošním veletrhu objevit nesměly. A ne proto, že by je zakázala vláda, ale kvůli autocenzuře knihkupců a nakladatelů. "Proto tady letos najdete jen knihy, které vyznívají ve prospěch vlády," míní Lau.

Veletrh pořádá Hongkongská rada pro rozvoj obchodu. Zástupce jejího ředitele Benjamin Čchau tento týden ujistil, že knihy od účastníků protestů se prodávat smějí, pokud neporušují zákon. "Není to tak, že tu nesmí být knihy o politice. Neměly by tu být jen knihy, které porušují hongkongské zákony nebo nový bezpečnostní zákon," řekl. Dodal také, že pořadatelé nemají právo stánky kontrolovat, to přísluší pouze policii.

Některé politicky citlivé knihy se na veletrhu nakonec přece jenom najdou. Reportér Reuters našel například zpověď Čchan Kin-mana, někdejšího profesora sociologie v Hongkongu, který byl za účast na demonstracích z roku 2014 odsouzen k 16 měsícům ve vězení.

Podle deníku South China Morning Post je k mání také titul Voices From Within od bývalého studentského vůdce a pozdějšího zastupitele Šiu Kcha-čchuna nebo kniha někdejšího učitele Raymonda Raymond Jie Tsz-čchuna, který po zásahu policie při protestech prakticky oslepl na pravé oko.

"Podle mě bychom knihy ze strachu neměli schovávat před veřejností. Pokud nás někdo udá policii, pokusíme se celým tím kolečkem, které by následovalo, projít," řekl deníku Jie.

Jedná se ale spíš o jednotlivé případy a mnozí účastníci prodemokratických protestů prostor nedostali.

Agentura Reuters oslovila jednoho z nich, který si kvůli obavám o svou bezpečnost přeje vystupovat jen jako Woody. Před sedmi lety demonstroval v ulicích. Letos chtěl na veletrhu představit svou knihu o současné situaci v Hongkongu. Den poté, co úřady ukončily vydávání místních prodemokratických novin Apple Daily, se ale Woody dozvěděl, že titul nevyjde.

"Náš vydavatel viděl, že policie dovede ukončit vydavatelskou činnost firmy tím, když jí prostě zmrazí účty, a to stačilo," vysvětluje Woody, proč se vydavatel zalekl.