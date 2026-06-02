Literatura

Kniha, ve které Giuffreová odhaluje zneužívání Epsteinem, vyšla v češtině

ČTK

V českém překladu vyšla v těchto dnech kniha Holka, které se nikdo nezastal, ve které Virginia Giuffreová popisuje zneužívání sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Posmrtně vydanou publikaci Giuffreové pomohla napsat americká spisovatelka a novinářka Amy Wallaceová. Kniha s názvem Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice vyšla v USA na podzim loňského roku.

Jeffrey Epstein, ostrov, kriminalita, prostituce
Virginia Giuffreová (na snímku uprostřed) byla jednou z Epsteinových obětí. V českém překladu nyní vyšla kniha Holka, které se nikdo nezastal, v níž Giuffreová popisuje zneužívání sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem.Foto: Reuters
Za dva měsíce se prodal milion výtisků a dílo opanovalo žebříček bestsellerů New York Times. Za nakladatelství Aurora Publishing o tom informovala Denisa Novotná.

Giuffreová loni v dubnu ve věku 41 let spáchala sebevraždu. Zůstaly po ní tři děti.

"Od samého začátku jsme s Virginií chápaly, že při vzniku této knihy budeme muset postupovat nanejvýš pečlivě - samozřejmě v zájmu faktické správnosti, ale také proto, aby byla Virginia chráněna před těmi, kterým by se náramně hodilo, kdyby mlčela," napsala v úvodu knihy Wallaceová.

Obálka knihy Holka, které se nikdo nezastal.Foto: Nakladatelství Aurora

V pamětech popisuje Giuffreová své dřívější obavy, že zemře jako sexuální otrokyně v rukou vlivného amerického finančníka a jeho okruhu. Kalifornská rodačka byla sexuálně zneužívána od dětství. Giuffreovou s Epsteinem seznámila jeho přítelkyně Ghislaine Maxwellová pod záminkou, že pro něj bude dívka pracovat jako profesionální masérka. Místo toho ji podle Giuffreové Epstein za pomoci Maxwellové jako další z mnoha dívek opakovaně znásilňoval a nutil k pohlavnímu styku s vícero vlivnými muži. Ti ji běžně ponižovali.

V jedné z pasáží pamětí Giuffreová uvádí, že ji brutálně zbil a znásilnil známý premiér, kterého však v knize nejmenuje. Také popisuje, jak jí Maxwellová v Londýně v roce 2001 seznámila s princem Andrewem Mountbattenem-Windsorem. Giuffreové tehdy bylo 17 let a princ měl podle knihy s nezletilou pohlavní styk. Princ Andrew, bratr britského krále Karla III., se v souvislosti s obviněním ze sexuálního násilí vzdal titulu vévody z Yorku. Nicméně obvinění Giuffreové odmítá.

Giuffreová na něj podala v roce 2021 žalobu. Princ se soudu vyhnul tím, že ženě zaplatil odškodné ve výši několika milionů dolarů.

Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni ze žádného protiprávního jednání. Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Maxwellová si odpykává dvacetiletý trest.

České vydání knihy Holka, které se nikdo nezastal v závěru obsahuje informace, na koho se v ČR obrátit o pomoc v případě obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání nebo domácího násilí.

ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně osmnáct mrtvých

Nejméně 18 mrtvých a stovky raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. V Dněpropetrovské oblasti si útoky na Dnipro podle úřadů vyžádaly nejméně 12 obětí a 37 zraněných. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 79 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov.

Novým předsedou Valného shromáždění OSN bude Khalílúr Rahmán z Bangladéše

Novým předsedou Valného shromáždění OSN byl v úterý zvolen bangladéšský ministr zahraničí Khalílúr Rahmán, který v tajném hlasování členských států získal 99 hlasů, píše agentura AFP. Jeho protikandidát, kyperský diplomat Andreas Kakuris, obdržel 91 hlasů. Rahmán bude předsedat 81. Valnému shromáždění OSN, které se bude konat v září v New Yorku.

