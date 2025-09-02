Literatura

Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Případem prvních polistopadových sériových vrahů Josefa Kotta a Michaela Kutílka, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi, se zabývá právě vycházející kniha Dva na vraždu. Obsahuje i zapomenutý případ jednoho z nejmladších vrahů československé historie ze 70. let 20. století a případ dvou mladistvých, kteří v Kolíně v roce 1989 vyvraždili čtyřčlennou rodinu jednoho z nich.
Sérioví vrazi Josef Kott a Michal Kutílek u soudu v roce 2006.
Sérioví vrazi Josef Kott a Michal Kutílek u soudu v roce 2006. | Foto: Profimedia.cz

Více než polovinu knihy zabírá případ vražedné jízdy recidivistů Kotta s Kutílkem, které soud poslal v roce 1995 definitivně na doživotí do vězení. Seznámili se ve věznici a po amnestii v roce 1990 se rozhodli, že společně získají peníze. V noci na 2. května 1990 zavraždili v Nýřanech na Plzeňsku vrátného a sebrali mu zbraň. Poté v lesích u Zbirohu ubodali desítkami ran dvě sedmnáctileté stopařky a pak zastřelili v Praze taxikáře a okradli ho.

Při návratu do Plzně 3. května časně ráno postřelili do hlavy britského řidiče kamionu, který útok přežil a později je identifikoval. Policie je zadržela 4. května. Kutílek ve věznici v roce 2017 zemřel. Předtím, když v roce 2006 žádali o obnovu procesu, ale řekl, že všechny vraždy spáchal pouze on sám jako satanistický rituál. Později údajně podstoupil vymítání ďábla a chtěl říci pravdu. Kott je stále ve vězení, obnovy procesu se naposledy domáhal v roce 2022.

"Je to unikátní případ, který nebyl takhle komplexně doteď zpracovaný. A to důkladné zpracování si zasloužil," řekl Říský, který sbíráním materiálů a pátráním po archivech, ve starých novinách i v dalších zdrojích strávil několik měsíců. V textu je podle něj mnoho informací, které dosud veřejně nezazněly. Kniha se opírá o rozhovory s policisty, s experty i s přímými účastníky událostí, nechybí pasáže z vyšetřovacích spisů či informace z obsáhlého Kutílkova dopisu z vězení.

Těsně před uzávěrkou knihy se Řískému podařilo vypátrat a vyzpovídat jediného přeživšího krvavé jízdy Kotta a Kutílka - anglického řidiče. Dvojice mu ukradla z kamionu žluté autíčko Land Rover, které bylo pro objasnění případu zásadní, protože ho kriminalisté našli v rukou Kottovy malé dcery.

Související

Soud v případu vydání knihy zpochybňující holokaust zprostil obžalované viny

Pavel Kamas, vydavatel

Čtenáři se dozvědí, jak si vrazi před přepadením vrátného v převleku za policisty vyrobili na policejní uniformu výložky a kde sehnali hvězdičky na označení hodnosti. V knize poprvé promluví lidé, kteří byli přítomni Kutílkově vymítání ďábla. Řískému se podařilo spojit i s argentinskou misionářkou, která vymítání ve věznici vedla, a s dalším přímým účastníkem události.

Ani další dva popsané případy nemají podle Thomayera svou závažností a okolnostmi v Česku obdoby. Dosud nepopsaný byl příběh sériového vraha z Kladenska, kapitola o takzvaném kolínském masakru je v knize popsána detailně, téměř jako rekonstrukce osudné noci minutu po minutě.

 
Mohlo by vás zajímat

Spisovatelka Atwoodová satirizuje zákaz knih se sexuálními motivy ve školách

Spisovatelka Atwoodová satirizuje zákaz knih se sexuálními motivy ve školách

Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, kniha odhaluje bizarní způsob

Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, kniha odhaluje bizarní způsob

Dan Brown na rozdíl od jiných spisovatelů připomínky vítá, uvedl redaktor Arga

Dan Brown na rozdíl od jiných spisovatelů připomínky vítá, uvedl redaktor Arga

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Sériový vrah kniha

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

Tenista Jiří Lehečka nepostoupil do premiérového semifinále US Open, stejně dopadla i Barbora Krejčíková.
před 9 minutami
Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.
před 58 minutami
Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

Vyhláška, která změní potravinový koš pro vaření ve školní jídelně, má i své kritiky.
před 59 minutami

Vývoz LNG z USA v srpnu dosáhl rekordu, největším odběratelem zůstává Evropa

Vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států se v srpnu zvýšil na rekordní maximum 9,33 milionu tun z červencových 9,1 milionu tun. Největším odběratelem zůstala Evropa, kam směřovaly…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Isack Hadjar proměnil skvělý víkend ve své první pódium ve formuli 1. Zandvoort mu otevřel dveře do vyšší ligy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Když se to vyvine dobře, můžeme spolupracovat s USA i s Ukrajinou, řekl Putin

ŽIVĚ
Když se to vyvine dobře, můžeme spolupracovat s USA i s Ukrajinou, řekl Putin

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

Podle poslanců Martina Kolovratníka (ANO) a Jana Hrnčíře (SPD) hrozí to, že se kvůli tomu zastaví výstavba už připravených projektů.
Další zprávy