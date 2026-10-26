Kateřina Tučková a její kniha Bílá Voda získaly v Polsku cenu Angelus 2026

Román Bílá Voda Kateřiny Tučkové zvítězil v soutěži o Literární cenu střední Evropy Angelus. Autorka získala obě související ceny - hlavní cenu poroty i čtenářskou Cenu Natalji Gorbaněvské. Jedná se o druhou Cenu Angelus pro českou knihu. První získali v roce 2009 Josef Škvorecký a jeho překladatel Andrzej Jagodziński za knihu Příběh inženýra lidských duší.
Do polštiny Bílou Vodu přeložila Julia Różewiczová, zakladatelka nakladatelství Afera, které oceněný román v Polsku vydalo. Za nakladatelství Host o tom informovala Kamila Pírková.
Cena Angelus se uděluje knize vybrané z 23 zemí střední a východní Evropy. Do letošního shortlistu se dostali například autoři jako Serhij Žadan, Georgi Gospodinov nebo Milena Markovičová. Kateřina Tučková podle poroty v Bílé Vodě jedinečně spojuje práci badatelky opřené o historické prameny s tvorbou barevných postav a nevyhýbá se epické dynamice a složitým příběhům, které vplétá do dějin Čech a Moravy.
"Obzvlášť Cena Natalji Gorbaněvské má pro mě mimořádný význam – nese jméno velké přítelkyně naší země, která v srpnu 1968 nezůstala lhostejná k ruské okupaci Československa a svým protestem k nám vyslala životadárné poselství. Z takto symbolické ceny se totiž teď nebudu radovat jen já, ale stává se i důležitým vzkazem pro českou kulturní obec – ta cena totiž vypovídá o tom, že jsme v Evropě propojení, že se vidíme, že si nasloucháme," uvedla Tučková.
"V době, kdy naši scénu rozvrací nová Státní kulturní politika, kdy ministr kultury vyhrožuje 'úklidem v systému', kdy ohlašuje, že podporu dostane pouze apolitické umění konvenující aktuálním prioritám státu, tak v této době je pro nás takový vzkaz nesmírně důležitý," dodala.
Se čtenářskou Cenou Natalji Gorbaněvské se pojí i rezidenční pobyt, který vítězi uděluje polské město Vratislav. Tučková poukázala na to, že je nejen spisovatelka, ale také matka, která pracuje z domova. "Tak bych tuto příležitost (k pobytu, pozn.red.) ráda věnovala ukrajinské kolegyni a autorce knihy Moje ženy, Julii Ilucha a jejímu synovi. Protože mateřská solidarita. A protože Ukrajina teď bojuje za budoucnost nás všech a my to vidíme," řekla Tučková.
Cena Angelus je každoroční polská literární cena založená v roce 2006. Oceňuje vynikající prózu žijících autorů ze střední Evropy, vydanou nebo přeloženou do polštiny, která se zabývá současnými tématy a podporuje kulturní porozumění. V České republice už román Bílá Voda získal Státní cenu za literaturu 2022, první místo v kategorii beletrie v anketě Kniha roku Deníku N, titul Kniha roku Lidových novin 2022 a cenu Český bestseller za rok 2022 v kategorii česká beletrie pro dospělé.
Romány Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch o brněnském pochodu smrti a Žítkovské bohyně, pojednávající o osudu léčitelek z Moravských Kopanic, byly oceněny cenou Magnesia Litera a Cenou za svobodu, demokracii a lidská práva, kterou jí v roce 2017 udělil Ústav pro studium totalitních režimů. Kniha Vyhnání Gerty Schnirch se letos dočkala i filmového zpracování.
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