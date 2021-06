Kafkovu cenu dostal Kundera, jeho překladatelka převzala řád od velvyslance

Odhadovanou škodu deset milionů korun způsobil požár drůbežárny s 8000 kuřaty v Holicích na Pardubicku. Požár vypukl ve čtvrtek večer, způsobil jej nejspíš ventilátor, kterému se zadřelo ložisko, řekla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Firma Mach, které haly patří, se k události odmítla vyjádřit.

Hasiči dohašovali požár ještě v pátek ráno. Stále rozebírají konstrukci a dopoledne vyšetřovatelé zjišťovali příčinu a škodu. Původní odhad škod činil 7,5 milionu.

"Za vznikem požáru je s největší pravděpodobností ventilátor, kterým se žene vzduch do haly. Ventilátoru se zřejmě zadřelo ložisko. Požár se šířil sendvičovými stěnami směrem na strop a střechu. Škoda bude s největší pravděpodobností vyčíslena na deset milionů korun," řekla Horáková.

Požár byl hlavně pod střešní konstrukcí. Do rána se ve třech čtvrtinách haly strop zřítil. Na místo byl přivolán statik, který až s denním světlem mohl rozhodnout, zda hasiči mohou vstoupit do objektu. Podle jeho rozhodnutí se hasiči mohli pohybovat maximálně do vzdálenosti 15 metrů od vchodu.

V hale bylo kolem 8000 kusů kuřat, část hasiči vynesli. Víc podrobností Horáková neměla. Podle České televize bude nutné usmrtit i přeživší drůbež. Drůbežárna je ve Starých Holicích, místní části Holic. Hasiči mohli začít vyklízet kuřata po 5:00. "Vytvořen byl lidský řetěz a kuřata byla postupně umísťována do druhé haly. Práce musely být přerušeny z důvodu náhlého pohybu střechy. Hasiči objekt stabilizovali a kuřata se podařilo vyklidit ze dvou kójí," popsala situaci mluvčí. Pro ochranu kuřat se do haly vháněl přetlakovou ventilací čerstvý vzduch, uvedli hasiči. Pro odvětrávání udělali i několik děr do střechy.