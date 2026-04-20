20. 4. Marcela
Reklama
Reklama
Literatura

Jsou emoce chybou v systému? Dvojnásobný držitel Litery napsal skvělý román

Petra Smítalová

Spisovatel a scenárista Marek Šindelka se po deseti letech vrací s precizně vystavěným románem Systémy něhy (Host), který reflektuje střet křehkých emocí s tlakem na výkon. Do detailu promyšlený text působí místy až hypnoticky a mezi řádky klade otázku, co s člověkem udělá posedlost úspěchem a dokonalostí.

Spisovatel Marek Šindelka obdržel ze svoji povídkovou knihu Zůstaňte s námi cenu Magnesia Litera 2012 v kategorii prózy, v níž o čtyři roky později bodoval také s knihou Únava materiálu, inspirovanou osudy běženců.Foto: HN - Milan Bureš
Reklama

Dvaačtyřicetiletý držitel Ceny Jiřího Ortena, dvou Magnesií Liter Českého lva za scénář k filmu Okupace vypráví příběh mladé pianistky Ady Fischerové, která sice vytrvale buduje vlastní slibnou kariéru, ale vnitřně se cítí prázdná. Vzpomínka na otce, taktéž špičkového klavíristu, a na výstavu samohybných automatických figurín, s níž se jako dítě setkala, se v románu proměňuje v klíčový obraz: člověk jako bytost, která se může stát strojem, pokud dlouhodobě potlačuje vlastní citlivost.

Obálka knihy Systémy něhy.Foto: Nakladatelství Host

Šindelka používá velmi výmluvné metafory, umí pracovat s obraznými pojmenováními a už v názvu samotné knihy naznačuje její celé téma. Oxymóron, který je v sousloví „systémy něhy“ obsažen, v sobě spojuje něco racionálního, pevně daného s něčím emotivním, nestálým a subjektivním. Právě z této tenze pak autor vytěžuje román o tom, jak snadno se z péče o výkon stane způsob, jak se odcizit sám sobě.

Zároveň jde o prózu, která plyne velmi zvolna. Při jejím čtení jako bychom se ocitli ve světě, kde není kam spěchat, a ne každému to musí vyhovovat. I autor sám si při psaní dával na čas - na knize pracoval sedm let a je to znát: v pečlivé kompozici, motivické výstavbě i v působivě vykreslené atmosféře. Více než o dějové zvraty či místo a čas příběhu tu jde o postupné odhalování vnitřního mechanismu, který hrdinku žene dál, i když už dávno přestala být šťastná. A také o problémy, které se přenášejí z rodičů na děti a velmi invazivním způsobem ovlivňují jejich život i vztahy.

Nejsilnější stránkou románu je asi jeho schopnost proměnit intimní rodinný příběh v obecnější úvahu o moderní civilizaci, která oceňuje racionalitu, ale emoce často vnímá jako přítěž. Šindelka však nesklouzává k jednoduchému moralizování, spíše ukazuje, že bez citlivosti se i dokonalý systém může začít rozpadat zevnitř. A právě tím je kniha nadčasová – tématem konfliktu mezi systémem, který jsme si jako lidé sami vytvořili, a naši přirozenou nedokonalostí a emotivností, jež nám brání v něm bezchybně fungovat. Kde je tedy chyba?

Reklama
Reklama

Román Systémy něhy je soustředěná a myšlenkově velmi podnětná kniha, která potvrzuje, že Marek Šindelka jako autor dokáže z psychologického detailu vykouzlit širší kulturní diagnózu. Nebylo by divu, kdyby si příští rok odnesl Cenu literární kritiky či další Magnesii Literu.

Kniha

Marek Šindelka: Systémy něhy

Host 2026, 311 stran

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Marketa Vondrousova (CZE) vs Karolina Muchova (CZE), Singles Day 1 Toray Pan Pacific Open Tennis WTA 500,, Ariake Colosseum, Tokyo, Japan - 20 Oct 2025

Češka v oku tornáda. Srdcervoucí, reaguje svět tenisu. Z dalších výpovědí mrazí

Markéta Vondroušová je od pátku v centru pozornosti tenisového světa. Její svědectví o tom, jak ze strachu nepustila domů antidopingovou komisařku, obletělo nejvýznamnější světová média a ještě více rozbouřilo debatu o tom, zda současný systém kontrol až příliš neohrožuje soukromí sportovců. Češce za odmítnutí testu hrozí tvrdý trest.

Jaromír Zůna

Známe se od školy, říkám mu Péťo. Zůna o prezidentovi a sporech s armádou

Nevěděl jsem, že existuje nějaké video (rozhovor s prezidentem), tvrdí ministr obrany ke sporu o (ne)publikování rozhovoru s prezidentem Pavlem. Armáda ho podle něj mohla kdykoliv publikovat na společném YouTube kanálu s Ministerstvem obrany. S prezidentem problém nemá, znají se od střední školy. S o generaci mladším Karlem Řehkou spolupracuje „technicky“. Jsem loajální ke svým studentům, říká.

carodejnice, zena

Kolíky proti upírům a vojáci u čarodějek. Rusko propadá „ezománii“

Válka, cenzura a ekonomická tíseň ženou Rusy k ezoterice a magickým rituálům. Čarodějky hlásí nové klienty z řad vojáků. Obchodní statistiky mezitím ukazují násobně častější nákupy magických předmětů a kolíků proti upírům. Pravoslavná církev reaguje lobbováním za zákazy a slovy o „vlivu ďábla“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama