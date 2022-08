"Jmenuji se Stephen King." Spisovatel u soudu kritizoval slučování nakladatelství

Jeden z nejúspěšnějších současných spisovatelů Stephen King v úterý vypovídal před federálním soudem ve Washingtonu coby svědek americké vlády. Ta se snaží zabránit nakladatelskému domu Penguin Random House v akvizici konkurenta Simon & Schuster za 2,17 miliardy dolarů, v přepočtu okolo 52,2 miliardy korun. Sloučení firem podle Kinga ztíží podmínky spisovatelů.

Obě společnosti v USA patří do takzvané velké pětky nakladatelů a jejich fúze nebude dobrá, uvedl podle agentury AP slavný autor hororových knih. "Jmenuji se Stephen King, jsem spisovatelem na volné noze a přišel jsem, protože si myslím, že toto sloučení je špatné pro hospodářskou soutěž," představil se u soudu. Na sobě měl šedý oblek, boty i kravatu. Mluvil zhruba půl hodiny a občas přítomné rozesmál, popisuje list The New York Times.

Německá mediální skupina Bertelsmann, jež vlastní Penguin Random House, předloni oznámila, že od konglomerátu ViacomCBS koupí Simon & Schuster. Podle ní budou ze spojení firem těžit čtenáři, knihkupci i autoři. Ti, co nyní vydávají u Simon & Schuster, získají přístup k distribuční síti Penguin Random House.

Převzetím konkurenta společnost získá předpoklady pro to, aby mohla lépe odměňovat autory. Akvizice dále otevře prostor pro úspory v produkčních či marketingových odděleních, díky čemuž firma sníží náklady a bude moci prodávat knihy ještě levněji, argumentuje Penguin Random House.

S tím ale nesouhlasí vláda prezidenta Joea Bidena z Demokratické strany, která proto Penguin Random House zažalovala. Podle ní plánované spojení porušuje pravidla hospodářské soutěže a vytváří podmínky pro monopolizaci trhu, kde bude jeden největší hráč diktovat pravidla ostatním. Penguin Random House by odstraněním konkurence poškodil spotřebitele a získal dominantní postavení, díky čemuž by mohl začít vyplácet nižší zálohy spisovatelům, snížit kvalitu služeb a zúžit nabídku titulů pro čtenáře, argumentuje vládní právník.

Proto v úterý jako svědka předvolal Stephena Kinga, jenž publikuje u Simon & Schuster. Spisovatel vypověděl, že když v polovině 70. let minulého století začínal, svoji práci nabízel stovkám drobnějších nakladatelství bez pomoci agentů a mohl se spolehnout na zálohy, které mu načas umožnily "přestat přemýšlet nad svým bankovním účtem a následovat své srdce". Například za romány Carrie a Osvícení dostal zálohu okolo 10 tisíc dolarů, uvedl.

Od té doby se počet nakladatelů razantně snížil, což vedlo i ke snížení záloh. To podle Kinga dopadá především na nové a méně známé autory, jejichž knih se neprodává tolik. "Pro nové autory je stále těžší a těžší sehnat dost peněz, ze kterých se dá přežít," řekl u soudu King. Američtí nakladatelé momentálně autorům na zálohách vyplácejí více než jednu miliardu dolarů ročně.

"Čím víc se bude nakladatelský trh konsolidovat, tím těžší bude přežít pro menší nakladatele," uvedl ještě spisovatel. Ten například svůj známý román Carrie vydal u nakladatelství Doubleday, které se roku 2009 spojilo s Knopf Publishing Group a dnes je součástí Penguin Random House. Jiné své prózy King svěřil firmě Viking Press. I ta po mnoha sloučeních a konsolidaci trhu skončila ve vlastnictví Penguin Random House.

Navzdory tomu dnes komerčně úspěšný autor stále udržuje kontakty s menšími nakladatelstvími. Přestože má podepsanou smlouvu se Simon & Schuster, občas napíše thriller pro nezávislou společnost jako Hard Case Crime. Té roku 2005 svěřil titul Colorado Kid.

Stephena King předvolal právník za obžalobu Mel Schwarz. Po spisovatelově zhruba půlhodinovém svědectví advokát Penguin Random House jakožto protistrana překvapivě nevyužil možnost také Kinga vyslechnout, dodává agentura AP.

Stephen King na svých více než 60 románech jako Carrie, Osvícení, To, Žhářka nebo Řbitov zviřátek "vydělal jmění", dodává deník The New York Times.

Proces týkající se plánovaného převzetí Simon & Schuster firmou Penguin Random House potrvá do 19. srpna, rozsudek by měl padnout v listopadu. Pokud soud sloučení společností povolí, z dosavadní velké pětky amerických nakladatelů, jež ovládá přes 90 procent trhu, zbude velká čtyřka. Stěžejní postavení kromě dosavadní jedničky co do počtu celkových prodejů Penguin Random House a čtvrtého největšího Simon & Schuster tvoří ještě společnosti Hachette, HarperCollins a Macmillan.

Vláda prezidenta Joea Bidena již dříve avizovala, že chce více regulovat korporace a technologické společnosti s monopolním postavením na trhu, jako jsou Google, Amazon, Apple či Facebook. Americká vláda se naposledy v roce 2018 žalobou pokusila zabránit spojení telekomunikační firmy AT&T a mediální společnosti Time Warner v hodnotě více než 85 miliard dolarů. Proti fúzi se postavil i tehdejší prezidenta Donald Trump. Námitku žalobce, že spojení firem poškodí hospodářskou soutěž i spotřebitele, však soud odmítl.

Firmy AT&T a Time Warner tehdy úspěšně zastupoval právník Daniel Petrocelli, kterého si pro nynější soud s americkou vládou najal i Penguin Random House.