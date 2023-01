Jeho babička zastřelila dědečka. Auster vydal esej o americké posedlosti zbraněmi

Známý americký prozaik Paul Auster obrátil pozornost k tamní posedlosti zbraněmi a násilím. Pětasedmdesátiletý spisovatel knižně vydal více než stostránkovou esej nazvanou Bloodbath Nation, kterou doprovázejí fotografie Spencera Ostrandera z dějišť masových střeleb v USA.

Podle agentury AFP je to hutné a chmurné čtení. Austera k němu přiměla mimo jiné temná rodinná minulost, o které se dozvěděl až jako dospělý. "Pravda je taková," píše v eseji, "že 23. ledna 1919 moje babička zastřelila dědečka". Oba byli rakouští židovští přistěhovalci, kteří se vzali začátkem 20. století v New Yorku.

V době vraždy bylo spisovatelově otci šest. Strýc, který střelbu viděl, měl devět roků. Babička následně stanula před soudem. Ten ji však s poukazem na chatrné duševní zdraví zprostil viny. "Se svými pěti dětmi se usadila v New Jersey, kde pak můj otec vyrůstal ve zničené rodině, a to všechno kvůli zbraním," píše Auster. "Nejenže děti neměly otce, vyrůstaly s vědomím, že ho matka zavraždila," zdůrazňuje.

Také jeho zbraně provázely odmalička, kdy jako hračky dostával revolvery a napodoboval střelbu kovbojů na indiány. V knize argumentuje podobně jako mnozí voliči americké Demokratické strany, kdežto za držení zbraní se tradičně staví spíše tamní republikáni. Auster však připomíná, že čísla na politické preference nehledí. Ood roku 1968 bylo v USA zastřeleno přes 1,5 milionu Američanů a každoročně přibude dalších zhruba 40 tisíc obětí. Z toho víc než polovinu tvoří sebevraždy, spočítal národní institut známý pod zkratkou CDC.

Zbraní se v zemi vyskytuje okolo 393 milionů, tedy víc než lidí, kterých je 338 milionů. "Čísla jsou tak obří, tak katastrofální, tak disproporční oproti všemu, co vidíme jinde, že se člověk musí ptát: proč je Amerika tak jiná, proč jsme nejnásilnější zemí celého západního světa?" táže se v eseji Auster.

Podle deníku The Times přiznává, že pistoli nikdy nevlastnil, ani po tom netoužil. Abnormální fascinaci Američanů zbraněmi si vysvětluje mimo jiné koloniální historií země, kde osadníci nejprve vyhlazovali původní indiánské obyvatele, načež do USA začali přivážet africké otroky. V obou případech potřebovali mít nad druhými kontrolu.

Ohledně možnosti více vlastnictví zbraní v USA regulovat je Paul Auster skeptický. Obává se, že by to dopadlo stejně jako zákaz alkoholu z roku 1919, který vydržel jen do roku 1933. Jedinou možnou cestu k nápravě spisovatel spatřuje v možnosti, že budou Američané stále častěji konfrontováni s vlastní krvavou historií.

Esej doprovázejí přes tři desítky fotografií, které Spencer Ostrander, narozený roku 1984, pořídil na místě nedávných masových střeleb, například před gay klubem na Floridě. Tam roku 2016 střelec zabil přes 50 lidí.

Snímky zachycují supermarket, kostel či parkoviště, záměrně ale nikdy neukazují ani živáčka. "Snažím se místa, kde došlo k masové střelbě, brát jako symbol. Ať už byla následně opravena, ať už byla po incidentu stržena k zemi, ať byla ponechána napospas osudu, ukazují, jak se k této problematice jako Američané stavíme," vysvětlil fotograf časopisu Publishers Weekly.

Podle spisovatele Austera se "trhliny v americké společnosti postupně zvětšují v obrovské propasti prázdnoty".

Esej Bloodbath Nation je první knihou, kterou vydal poté, co mu vloni v létě zemřel syn ve věku 44 let. Daniel Auster celoživotně bojoval se závislostí, už roku 1996 se jako osmnáctiletý připletl k brutální vraždě. Krátce předtím, než vloni zesnul po předávkování drogami, byl obviněn z podílu na smrti své desetiměsíční dcery, to znamená spisovatelovy vnučky, připomněl deník New York Times.

Paul Auster svého syna zpodobnil v několika knihách včetně Skleněného města, které je součástí takzvané Newyorské trilogie. Poprvé se Daniel Auster objevil v autobiografické próze Vynález samoty z roku 1982. Právě v ní se romanopisec prvně vyrovnal se zjištěním, že mu babička zastřelila dědečka. Tuto knihu roku 2000 v českém překladu Petry Kůsové vydalo nakladatelství Prostor.

Vloni publikoval Auster obsáhlý životopis amerického spisovatele Stephena Cranea čítající téměř 800 stran. "Pozapomenutého klasika, jehož knihy v Americe zmizely i ze seznamu povinné četby a který byl vrstevníkem Viktora Dyka nebo Ladislava Klímy, líčí jako dobrodruha a literárního radikála. Stephen Crane předběhl dobu, rychle vzplanul a stejně rychle shořel," napsalo o něm Aktuálně.cz.