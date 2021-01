Jednička na knižním trhu mění ředitele. Euromedii povede Mala, půjde mu o inovace

Necelý rok po vypuknutí pandemie koronaviru, která uzavřela také knihkupectví, dochází ke změně ve vedení obratově největší firmy na českém knižním trhu Euromedia Group. Dosavadního ředitele Lukáše Nováka nahradí František Mala, který dříve působil v dceřiných společnostech skupiny Deutsche Telekom včetně českého T-Mobilu.

O změně v úterý informovaly server Borovan.cz a deník E15. Dosavadní šéf Lukáš Novák ke konci měsíce opustí post, který zastával od roku 2017.

"Přejít do knižního byznysu je pro mě velká výzva, na kterou se těším. Oba světy ale mají jedno společné, a to je péče o zákazníka, která je pro mě prioritou. Z telekomunikací jsem také zvyklý na důraz na inovace, který chci přenést i do své nové role," avizuje nastupující ředitel Mala. Ten má podle E15 posunout firmu k většímu růstu a digitalizaci.

Euromedia Group, jejíž poslední zveřejněný obrat za rok 2019 byl 1,65 miliardy korun, funguje jako knižní velkoobchod, distributor, vydává tituly pod značkami Odeon, Universum, Knižní klub, Ikar či Brána a prostřednictvím akciové společnosti Knižní holding vlastní více než tři desítky knihkupectví značky Luxor.

Součástí skupiny je distributor zahraniční literatury Folio, firma také pořádá každoroční prodejní akci Knihománie.

Podle pravidelné zprávy o knižním trhu, kterou zveřejňuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, byla Euromedia v roce 2019 druhým největším vydavatelem knih s 828 publikovanými tituly. Jedničkou na trhu co do počtu zůstal Albatros s 1563 tituly. V portfoliu Euromedie nejčastěji publikovaly značky Ikar, Pikola a Esence, Universum a Kalibr.

Akcionáři Euromedie jsou investiční skupina Rockaway Jakuba Havrlanta a společnost Czech Media Invest podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

Po loňském zavření knihkupectví v důsledku pandemie nového typu koronaviru Euromedia nejprve oznámila, že pozastavuje platby třetím stranám, později řekla, že bez pomoci státu již pobočky Luxoru znovu neotevře. To se nakonec stalo díky penězům od akcionářů. "Do společnosti vložili ze svých prostředků vyšší desítky milionů korun," vysvětlil tehdy Novák pro Aktuálně.cz.