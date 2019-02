Rudiš napsal první román v němčině, je za něj nominován na cenu veletrhu v Lipsku

Spisovatel Jaroslav Rudiš je se svým novým románem nazvaným Winterbergova poslední cesta (Winterbergs letzte Reise) mezi pěticí nominovaných na letošní cenu knižního veletrhu v Lipsku v kategorii beletrie.

Ocenění patří - vedle ceny udělované Frankfurtským knižním veletrhem - mezi ta nejprestižnější v Německu.

"Byl to pro mě samozřejmě obrovský šok, když jsem se to dozvěděl. S tím se vůbec nedá počítat, že se dostanete mezi pět knížek, které vyberou," říká Rudiš v reakci na nominaci svého zhruba pětisetstránkového románu, prvního, který napsal v němčině. Česky vyjde až na podzim příštího roku.

Winterbergovu poslední cestu Jaroslav Rudiš popsal v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz jako "putování dějinami střední Evropy". Hlavní postava prý trpí návaly historie, snaží se pochopit dějiny a čím dál tím víc se v nich ztrácí.

"Celé se to odehrává v zimě a ve vlacích. V současnosti a zároveň v minulosti. Můj hrdina bloudí z Berlína přes opuštěná bojiště u Hradce Králové nebo u Slavkova, přes Prahu, Linec, Vídeň až do Sarajeva. Celou tu cestu jsem absolvoval. Také se tam hodně vracím do Liberce, vyprávím příběh libereckého krematoria, prvního krematoria v bývalém Rakousku, který by vydal na samostatnou novelu," popsal Rudiš.

U jeho nového románu je prý pro něj důležitá dvojjazyčnost, "takový návrat ke kořenům", doplňuje Rudiš nyní.

"Já jsem o té knize nikdy neuvažoval česky, protože je inspirovaná příběhem jednoho mého německého kamaráda, který jezdí střední Evropou s posledním průvodcem pro Rakousko-Uhersko z roku 1913 a trpí dějinami," poznamenává Rudiš o muži, kterého na cestách někdy sám doprovází.

Právě nekonečná železniční cesta dvou mužů - pečovatele závislého na pivu a starého sudetského Němce - dějinami střední Evropy je hlavním tématem 540stránkové prózy. I když se tyto dějiny muži snaží znovu pochopit, ve výsledku se v nich podle Rudiše stále více ztrácejí.

Cena Lipského knižního veletrhu, kterou v posledních letech získali Esther Kinská, Natascha Wodinová nebo Guntram Vesper, je udělována od roku 2005. Vyzdvihuje knihy, které v daném roce teprve vycházejí. Také Winterbergova poslední cesta se na německých pultech objeví až koncem tohoto měsíce.

Laureáta porota vyhlásí 21. března spolu s nositeli ceny v kategorii literatura faktu a překlad. Každý z oceněných získá odměnu ve výši 20 tisíc eur, což je v přepočtu přes 515 tisíc korun. V minulosti se mezi kandidáty na cenu dostal česko-německý spisovatel Jan Faktor.

Turnovský rodák Rudiš, který studoval němčinu a historii a střídavě žije v Německu a Česku, loni získal Cenu literárních domů německojazyčných zemí. Porotci ocenili Rudišovo různorodé literární dílo a jeho schopnost pracovat s literaturou v odlišných formách. V minulosti se autor podílel na komiksové trilogii a filmu Alois Nebel, s Jaromírem Švejdíkem alias Jaromírem 99 založil skupinu Kafka Band. Ta brzy vydá nové album nazvané Amerika.

Lipský knižní veletrh se uskuteční od 21. do 24. března. Česká republika coby čestný host na něm bude mít zvýrazněnou expozici. Při té příležitosti bude v Německu představeno 70 až 80 nových překladů českých knih.