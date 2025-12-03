Rudiš obdrží německo-polskou Krkonošskou cenu za literaturu. Z Čechů bude první

Cenu, se kterou je spojená prémie 3000 eur, uděluje Spolek pro péči o slezské umění a kulturu od roku 2019 každé dva roky, a to za vynikající literární počiny vztahující se ke kulturnímu životu Slezska a duchu vzájemného porozumění. Rudiš, kterého saský deník popisuje jako úspěšného autora, získal hlavní cenu. Žádný Čech toto vyznamenání, nad kterým má záštitu saský premiér Michael Kretschmer, dosud neobdržel.
Turnovský rodák je v Německu oblíbeným a často oceňovaným autorem, letos se stal členem prestižní Německé akademie pro jazyk a literaturu. Proslavil se romány jako Grandhotel nebo Konec punku v Helsinkách či komiksovou trilogií Alois Nebel. Román Winterbergova poslední cesta (2019) napsal již německy. V češtině kniha, za niž byl autor v roce 2019 nominovaný na prestižní cenu Lipského knižního veletrhu a v roce 2020 za ni získal ocenění Chamisso-Preis/Hellerau, vyšla v roce 2021.
V němčině napsal Rudiš knihu Návod k použití železnice i grafický román Noční chodci, na kterém spolupracoval s rakouským ilustrátorem Nicolasem Mahlerem.
Za kulturní činnost a za stavění mostů mezi Českem a Německem dostal Rudiš v roce 2021 od německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera Záslužný řád Spolkové republiky Německo. V loňském roce Rudiše vyznamenal i český prezident Petr Pavel.