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Literatura

Jak zůstat sama sebou i pod tlakem společnosti. Vyšel neobvyklý román Moje nové nové já

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová
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Helen Oyeyemi patří k autorkám, u nichž se čtenář nemůže spolehnout na pevnou půdu pod nohama. Její prózy se rády pohybují na pomezí reality, pohádky, absurdity a metafikce; často vyprávějí o identitě, ženství i o tom, jak složitě se člověk vymezuje vůči očekávání okolí. Její nový román Moje nové nové já (Argo), který do češtiny přeložila Hana Zahradníková, tyto rysy přenáší do pražských kulis.

Praha, 13.7.2016, Helen Oyeyemi, spisovatelka, SPECIÁL PRO LN Orientace
Držitelka několika literárních ocenění Helen Oyeyemi se narodila v roce 1984 v Nigérii, ale od svých čtyř let vyrůstala v Londýně. Vystudovala sociální vědy a politologii na Univerzitě v Cambridgi a od roku 2014 žije v Praze.Foto: Profimedia – Dan Materna / MFDNES + LN / Profimedia
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Hlavní hrdinkou knihy je Kinga S., čtyřicetiletá Pražanka pracující v bance. Jenže Kinga není jen jedna: na každý den v týdnu má jinou osobnost. Pondělní Kinga A miluje pořádek, výsledky a jasná pravidla. Její ostatní verze hledají smysl, cíl nebo se prostě jen snaží přežít bez přemrštěných nároků na samy sebe. Sedm identit v jednom těle tak není jen efektní fantaskní premisa, ale způsob, jakým román reflektuje téma moderní úzkosti z našich společenských rolí, z výkonů, které je třeba podávat, a z očekávání, jež bychom měli naplnit.

Ulice Prahy jako odraz hrdinčina zmatku

Prahu Helen Oyeyemi používá jako prostor, v němž se běžnost snadno proměňuje v podivno: tramvaje, kanceláře, byty a ulice jsou v jejím románu součástí hry s realitou. Česká metropole tu ale není „magická“ v tradičním smyslu; spíše se stává zrcadlem, v němž se Kingina různá já odrážejí, kříží a navzájem popírají.

Tento postup odpovídá Oyeyemiinu dosavadnímu stylu. Její knihy (jako např. Perník či Dívka jménem Boy) často vycházejí z pohádkových archetypů, klasické literatury i popkultury. Fantaskní prvek autorce slouží k tomu, aby její jazyk mohl přesněji popsat pocity odcizení, izolace a snahu uniknout vlastnímu životu.

Obálka knihy Moje nové nové já.
Obálka knihy Moje nové nové já.Foto: Nakladatelství Argo

Pravdivé vyprávění nemusí být popisem reality

Moje nové nové já sice lze číst jako román o disociativní poruše identity, ale daleko víc ho lze vnímat jako satiru na kult dokonalosti a neustálého „sebeurčení do posledního detailu“. Kinga a její alter ega jsou zároveň karikaturou i soucitným portrétem člověka, který se snaží zůstat celý, i když ho společnost opakovaně nutí být někým jiným.

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Román je také o literatuře samotné. Oyeyemi nechává čtenáře cítit, že postavy i děj jsou umělou konstrukcí, a přesto v nich lze hledat pravdu. Autorka tak připomíná, že pravdivost vyprávění nemusí nutně spočívat v doslovném popisu reality, pokud přesně vystihuje nějakou naši zkušenost.

Co se týká jazyka a formy, Oyeyemi píše vytříbeně, hravě, s ironickým nadhledem i empatií. Čtení její prózy ale vyžaduje pozornost: čtenář je nucen pod vrstvami aluzí a formálních experimentů hledat skryté významy a rozpoznávat odkazy. Podobnou postmoderní hru s jazykem i stylem a zacílení na aktuální společenská témata najdeme například v knihách skotské spisovatelky Ali Smithové nebo britské autorky Jeanette Wintersonové.

Moje nové nové já tak není jen dalším románem o identitě. Je to svérázná, ironická a citlivá kniha o únavě z vlastního já, o touze být viděn a o možnosti, že někdy nemusí největší svoboda spočívat v nalezení jediné pravdivé verze sebe sama, ale ve schopnosti naučit se s jejich množstvím žít.

Kniha

Helen Oyeyemi: Moje nové nové já

Překlad: Hana Zahradníková

Argo 2026, 240 stran

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