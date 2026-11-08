Jak se z „eza“ stává mainstream i korporátní styl. Odbornice píše o novém náboženství

Praktikujete jógu, tantru nebo mindfullness? Věříte v rovnováhu člověka a přírody? Říkáte někdy o někom, že vyzařuje pozitivní či naopak negativní energii? Podle knihy New age, „ezo“, alternativní spiritualita religionistky Zuzany Marie Kostićové (Karolinum) jste dost možná součástí vznikajícího silného globálního náboženství, pro které autorka volí neutrální název „alternativní spiritualita“.
Autorka sleduje její ideové předchůdce (západní ezoterismus, hippies a kontrakultura), komplexní nauku (víra ve zduchovnělou energii, „holismus“ a nesmrtelné lidské vědomí), instituce („domy osobního rozvoje“), typické zavedené praktiky (meditace, channeling, práce s dechem či dotykem), ale i to, čemu se její stoupenci často vyhýbají (averze k cigaretám a alkoholu).
Religionistka tvrdí, že myšlenky spojené s touto spiritualitou nenápadně, ale stále více prostupují celou západní společností a vliv získávají i díky četným popkulturním dílům.
Její zástupci už proto nejsou ani snadno odlišitelní: „Jestliže se před dvaceti lety poznali vášniví sympatizanti alternativní spirituality spíše podle dredů, batikovaného oblečení a etnických šperků, dnes jsou to v mnoha případech lidé jako vystřižení z reklamy na módní návrháře“.
Zuzana Marie Kostićová přiznává relevantnost otázky, nakolik se lze v případě pití čaje nebo vegetariánství skutečně bavit o „spirituální praxi“. A připouští, že to ovšem není nijak automatické ani samozřejmé. Jde podle ní o škálu.
Na jednom jejím konci je motivace materiální, estetická či lifestylová a na tom druhém spirituální. Konkrétní člověk se může ve zmíněném spektru „pohybovat sem a tam v závislosti na kontextu, momentálním rozpoložení“ nebo i proměnách svého duchovního života.
Hledáme posvátno jinde než v kostele
Neotřele přitom autorka uvažuje nad tím, jaké funkce plnila tradiční návštěva kostela pro naše dávné, převážně venkovské předky: „Jestliže celý den dřeme špinaví na poli, je klidná a vznosná nedělní bohoslužba, kde sedíme ve svátečním oblečení, krásnou formou kompenzační introspekce a ztišení.“
Dnes ale většinou strnule sedíme v práci celý den mezi čtyřmi stěnami a tělo přitom zůstává silně upozaděné. V tomto smyslu může být klasická nedělní mše vnímána jako jakési „pokračování náročného pracovního týdne“. A právě proto dnešní lidé hledají vybočení z všednosti, nebo přímo „posvátno“ jinde, v hlubším kontaktu s přírodou nebo v nově objevovaných a zakoušených prožitcích vlastního těla.
A zcela jistě pak má autorka pravdu, když upozorňuje, že naše stereotypní chápání pojmu „náboženství“ se omezuje na jeho křesťanskou verzi. Což je velmi reduktivní: existovaly četné společnosti, které neměly žádnou církev ani náboženské specialisty: „Když bylo třeba vykonat rituál, ujala se toho místně významná osobnost, například otec rodiny.“
A také ne každé náboženství musí mít jednotné vyznání víry. Kupříkladu v hinduismu sice existují některé společné pojmy a kulturní vazby, ale spíše je to rozsáhlá rodina náboženských tradic, které se liší představami o bozích, povaze skutečnosti i cestě k osvobození.
Alternativní spiritualita jako firemní kultura?
V podobném duchu píše Kostićová v úvodu knihy o alternativní spiritualitě. Je podle ní velmi eklektická a každý její příznivec si ji může interpretovat svobodně a po svém, „aniž by ho za to kdokoli perzekuoval“. Což ale později relativizuje: mnoho velkých firem dle jejího tvrzení přijalo důraz na spirituálně pojatý seberozvoj za své.
Dokonce se na něj vyčleňují finance, které jsou dceřiné společnosti všude po světě povinné vynaložit. Motivy z alternativní spirituality prosakují firemní kulturou tak silně, že v některých případech jsou zaměstnanci, kteří se těchto aktivit odmítali účastnit, marginalizováni.
Což podle autorky „není nepodobné“ procesu christianizace Evropy, kdy konverze panovníka ke křesťanství znamenala v podstatě i povinnou konverzi všech jeho poddaných.
To je ale silné přirovnání: dnešní zaměstnanci zpravidla mají šanci odejít k jinému zaměstnavateli s odlišnou firemní kulturou. V samotné římské říši učinil zásadní kroky k tomu, aby se křesťanství stalo státním náboženstvím, císař Konstantin, který ho ale prosadil politicko-vojensky. I když on ho svým poddaným ještě nevnucoval, ostatně sám se nechal pokřtít až krátce před smrtí.
Politiky, kteří by se otevřeně hlásili k „alternativní spiritualitě“, nebo ji dokonce chtěli ostatním vnucovat, ale dnes příliš nevidíme, a pokud ano, zvláště v Americe, nejsou příliš úspěšní.
Jestli kniha opravdu líčí vznikající globální náboženství, nebo ho jen konstruuje, zatím zůstává nejisté. Problém je to v nemalé míře i terminologický, totiž co všechno ještě budeme chtít nazývat „náboženstvím“. Tak jako tak publikace nabízí poutavý religionistický popis současné západní společnosti, to, jak k duchovnu mnozí dnešní lidé přistupují nebo kde ho hledají.
Pojmenovává „Zeitgeist“ (duch doby) a leckdo se asi v tomto zrcadle pozná nebo díky němu pochopí hlubší souvislosti svých soukromých a jen zdánlivě jedinečných rituálů. Nutně při tom ale nemusí být přesvědčen, že ho to činí součástí nějakého náboženského systému.
Kniha
Zuzana Marie Kostićová: New age, „ezo“, alternativní spiritualita
Karolinum 2026, 262 stran
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