Íránská císařovna na útěku. „Věřím, že světlo zvítězí nad tmou,“ píše Farah Pahlaví

Osud se k ní zachoval trochu jako lichvář: nabídl netušené a pak ji okradl. Lásku, moc a blahobyt vystřídala zkušenost se smrtí blízkých, bezmoc a život na útěku. V těchto dnech vychází v nakladatelství Argo doplněné vydání Pamětí Farah Pahlaví, ženy posledního íránského císaře, která musela opustit svou vlast.
„Srdce se mi sevře žalem, drásavým, stále živým, kdykoli si vzpomenu na ono lednové ráno roku 1979. Na Teherán se sneslo trýznivé ticho, jako by naše hlavní město, dlouhé měsíce zmítané krvavými nepokoji, znenadání zadrželo dech. Toho 16. ledna jsme odjížděli, opouštěli vlast, v naději, že králův dočasný odchod do ústraní přispěje k uklidnění vzpoury,“ tak vzpomíná Farah Pahlaví na dobu, kdy jako íránská císařovna byla i se svým manželem donucena opustit palác.
Pohádka uplynulých dvaceti let, kdy se krásná jednadvacetiletá dívka provdala za milovaného a také mocného muže, porodila čtyři děti a s opravdovým zaujetím se podílela na státotvorné činnosti, se proměnila v tíživou noční můru. Čekalo ji věčné hledání útočiště, strach o vážně nemocného manžela, jeho smrt a tragická ztráta dcery Leily a pak i syna. Přesto na závěr svých memoárů z roku 2003 (česky vyšly poprvé 2004) píše: „Věřím, že světlo zvítězí nad tmou...“.
Šťastná do deseti let
Farah se narodila na severozápadě Íránu ve městě Tabriz jako Farah Diba. Byla jediným dítětem Sohraba Diby a jeho ženy Fradrieh Ghotbí. Otcova rodina pocházela z íránského Ázerbájdžánu, zatímco rodina matky byla původem z provincie Gilan ležící na pobřeží Kaspického moře. Vyrůstala v poměrně vlivné a bohaté rodině – dědeček z otcovy strany byl diplomat, koncem 19. století sloužil jako íránský ambasador na dvoře Romanovců v Moskvě. Otec sám byl pak kapitánem íránské armády. S Farah měl velmi hezký vztah. O to drtivěji malou dívenku zasáhla jeho neočekávaná smrt v roce 1948. Bylo jí pouhých 10 let. (Tehdy pochopitelně nemohla tušit, že se stejným traumatem se jednou bude vyrovnávat i její dcera, neuvěřitelnou shodou náhod také v 10 letech).
Ztráta otce uvrhla mladou rodinu do tíživé finanční situace a Farah se i s matkou musela přestěhovat z rozlehlé rodinné vily na severu Teheránu do bytu v činžovním domě, který sdílely společně s matčiným bratrem a jeho ženou. Časem začal strýc své malé neteři suplovat otce. Pracoval jako architekt a Farah ho při práci často pozorovala – architekturu si později vybrala jako svůj studijní obor. Na maminku ve svých Pamětech vzpomíná jako na milující, ale velmi přísnou: „Den po dni nade mnou bděla maminka sama a jediným šlápnutím vedle jsem ji mohla rozhněvat a vyvolat nevýslovné drama… Povahu jsem nepochybně zdědila po otci, člověku přímém, nenuceném a přirozeně tíhnoucím ke štěstí. Za většinu svých vlastností jsem ale nejspíš vděčila nesmírné matčině přísnosti. Nikdy mi nic neodpustila.“
Studentka a král
V době svých gymnaziálních studií na teheránském Raziho lyceu se Farah hodně věnovala sportu a byla kapitánkou školního basketbalového týmu. Po maturitě se však vydala zcela jiným směrem – začala v Paříži studovat už zmíněnou architekturu. Mnoho íránských zahraničních studentů bylo tehdy závislých na státní podpoře. Šáh Rezá Pahlaví, jako tehdejší hlava státu, proto čas od času pořádal setkání s některými z nich.
Právě při téhle příležitosti mu byla na íránské ambasádě v Paříži poprvé představena i jednadvacetiletá Farah Diba. Rezá byl v té době rok po rozvodu druhého manželství a ve svých čtyřiceti letech stále dobře vypadající muž. S první manželkou měl dceru, druhý svazek zůstal bezdětný. A protože podle íránských zákonů muselo být manželství panovníka, v němž žena neporodí potomka do sedmi let, rozvedeno, v roce 1958 se Muhammad Rezá rozvedl. A to i přesto, že svou druhou ženu Sorayu miloval. Bylo ale třeba zajistit trůnu následníka, znovu se oženit… A Farah byla půvabná, bezprostřední, a navíc chytrá.
Nevěsta v šatech od Yves Saint Laurenta
Poté, co se Farah v létě vrátila do Teheránu, začala se s šáhem, který na krásnou studentku nezapomněl, vídat častěji. Jejich schůzky (trochu paradoxně) pomáhala organizovat Rezova dcera z prvního manželství, princezna Shahnaz. Farah imponovalo, že šáh byl sportovně založený – rád lyžoval, plaval, hrál tenis a velmi dobře jezdil na koni i na vodních lyžích. Ve svých Pamětech vzpomíná, jak se jí líbil jeho „něžný a vážný pohled, krásné ruce a dlouhé řasy“.
Rezá, vášnivý milovník sportovních vozů, začal brát svou novou lásku na vyjížďky po okolí Teheránu a jako dobrý pilot jí ukázal vrcholky Elborských hor z kokpitu tryskového letadla. Takové romantice Farah neodolala. V den jejích jednadvacátých narozenin jí král požádal o ruku. Koncem listopadu 1959 byly oznámeny zásnuby a za měsíc se v Mramorovém paláci konala pompézní svatba ostře sledovaná světovým tiskem. Nevěsta v šatech od Yves Saint Laurenta řekla „ano“ svému o 19 let staršímu ženichovi hned napoprvé, přestože tradice velí souhlasit až napotřetí.
Z obyčejné studentky architektury, která se ještě před pár měsíci učila na zkoušky a brigádničila v archeologickém muzeu, se během několika dní stala veřejně sledovaná osoba. Získala lásku, vliv i bohatství, ale taky nechutně dotěrnou pozornost bulvárních novinářů, státnické povinnosti a záhy i mateřské starosti. Zatím si ale tíhu a rozsah svého budoucího poslání tak úplně neuvědomovala.
Matkou čtyř dětí i panovnicí
Ani ne za rok po svatbě přišel na svět dlouho očekávaný mužský potomek Rezá. A jak později píše Farah: „I děvčátko bych přivítala slzami, ale příchod chlapce obohatil manželovo štěstí o duševní klid. Naše láska, osvobozena od očekávání, získala nový, harmoničtější a bezstarostnější rozměr, a také jsme víc věřili v budoucnost.“ Postupně porodila Farah ještě tři děti: Farahnaz, Aliho a nejmladší Leilu. Po boku svého muže se snaží být tím, co se očekává od šáhovy manželky: navštěvuje, zahajuje, dívá se a naslouchá.
Ale to téhle bystré a činorodé mladé ženě nestačí. Už brzy po porodu prvního syna se zorientuje v soukolí vládních pravomocí. Seznamuje se se všemi plány rozvoje a zamýšlenými reformami, stane se patronkou nejrůznějších spolků pro zdraví, vzdělání či kulturu. Podílí se na tzv. bílé revoluci, která zahrnovala především zemědělskou reformu, všeobecné volební právo pro ženy či boj s analfabetismem. Se svým mužem se snaží vytvořit program na plošné vymýcení tuberkulózy a léčení lepry, v roce 1967 zakládá legendární kulturní festival v Šírázu.
I díky jejímu přičinění jsou zákonem upraveny rovnoprávné vztahy v manželství. Značné úsilí věnuje zakládání muzeí a rozšiřování jejich sbírek. Není jen první dámou, je spolutvůrcem povětšině pokrokových společenských a politických změn, kterými Írán procházel za vlády jejího muže. Ryzost motivovaného úsilí své ženy ocení i sám šáh, když se v roce 1967 nechá korunovat na císaře a císařský titul propůjčí i Farah. V celých dějinách Persie (od doby, kdy byla roku 637 ovládnuta muslimy) se takové pocty nedostalo žádné ženě.
Farah si získala popularitu, ale stejně jako celá Pahlavího vláda i ona měla své odpůrce – především náboženské konzervativce lpící na muslimských tradicích. Přes veškeré její i šáhovy snahy o přeměnu Íránu v moderní stát stále většina Íránců žila v nuzných poměrech, bujela korupce a demonstrace byly násilím potlačovány. Nad osudem císařské rodiny se začala stahovat zlověstná mračna.
Rok ve znamení útěků
Vnitřní opozice proti Pahlavího vládě sílila a vhodného vůdce našla v exilové hlavě šíitských muslimů, ájatolláhu Rúholláhu Chomejním, který proti šáhovi vystupoval již od 60. let. V roce 1978 vypukly v celé zemi rozsáhlé protivládní demonstrace, které přerostly v revoluci a vyvrcholily svržením starého režimu. 16. ledna 1979 byl Rezá Pahlaví donucen i s rodinou odejít do exilu. Útočiště jim na krátký čas poskytl egyptský prezident, s nímž udržovali přátelské vztahy. Čtrnáct dní nato nahradil Pahlavího charismatický duchovní vůdce Chomejní, byla ustavena islámská republika a do ústavy zakomponovány teokratické prvky. Cesta zpátky domů se tak Farah, jejímu muži i dětem definitivně uzavřela.
Státům, které jim poskytly azyl, vyhrožovala nová revoluční íránská vláda teroristickými útoky. Pahlavího rodinu tak čekalo tristní putování z Egypta přes Maroko až na Bahamy, kde pobývali v domku na romantické pláži. Přesto Farah na dny zde prožité vzpomíná jako na jedny z nejčernějších ve svém životě. Rodina žila ve strachu z budoucnosti, z nejisté existence, bez domova. Zdravotní stav šáha Rezy, který v té době již bojoval s rakovinou lymfatických uzlin, se navíc rapidně zhoršil. Z Mexika, jež se stalo jejich dalším útočištěm, odjeli v říjnu 1979 do USA, kde jim americká vláda povolila šáhovu hospitalizaci v New Yorku. Císař tu podstoupil operaci, která však nedopadla nejlépe. A Chomejní si stále žádal jeho hlavu.
Přišla o manžela, pak o dceru i syna
Další operace čekala slábnoucího Rezu Pahlaví v Egyptě, kam se rodina přesunula z Panamy. V červenci 1980 však bývalý panovník svůj boj s rakovinou prohrál a prezident Sadat mu v Káhiře vystrojil velkolepý státní pohřeb. Farah i s dětmi dostali v egyptské metropoli k dispozici palác, kde pobývali několik měsíců, a v roce 1981 odletěli na pozvání Ronalda Reagana do Spojených Států. Nejprve žila Farah s dětmi v Massachusetts, pak v Connecticutu a rok 2001 jí přichystal ještě jednu ránu osudu.
Dcera Leila, která dlouhodobě trpěla depresemi, zemřela v londýnském hotelu Leonard na předávkování uspávacími prášky. „Leilino úmrtí 10. června 2001 v Londýně mě opět uvrhlo do bezedného, neutišitelného zoufalství. Ze smrti vlastního dítěte se vzpamatovat nelze. Leila právě oslavila jedenatřicáté narozeniny. Od té doby, co v pouhých deseti letech ztratila otce, se neustále zabývala smrtí,“ zapsala si později.
Po tragické smrti dcery se Farah přestěhovala do menšího domku v Marylandu, u Washingtonu, D.C., aby byla blíž svému synovi Rezovi, snaše Yasmině a vnučkám. Bohužel také její mladší syn Ali Rezá zemřel, spáchal v roce 2011 sebevraždu. Po čtvrt století exilu Farah stále nemá do Íránu přístup. Veřejně působí jako klíčová symbolická postava íránské exilové opozice. Dlouhodobě a velmi hlasitě kritizuje současný íránský islámský režim. Podporuje protirežimní demonstrace a při různých příležitostech vyzývá mezinárodní společenství k podpoře svobody a lidských práv v Íránu.
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