Inflace dopadá i na knihy. Brněnská nakladatelství kvůli vyšší ceně za tisk zdražila

Kvůli vyšším nákladům na tisk musela brněnská nakladatelství zdražit nově vydávané knihy i dotisky starších titulů, a to v průměru o 50 korun. V době zrychlující inflace mezitím zákazníci častěji sahají po slevách nebo si knihy půjčují z knihoven, říkají zástupci oslovených nakladatelství.

Podle Bohdana Lukáše, ředitele nakladatelství Barrister & Principal, tiskárny zdražovaly postupně od loňského roku, některé dokonce na dvojnásobek. Vysvětlením je dražší materiál. "Nejprve neměly papír, potom jim chyběla lepenka. Museli jsme se vstupním nákladům přizpůsobit, ceny nových knih jsme zvedli o 15 procent," říká Lukáš.

Nakladatelství Host, k jehož autorům patří bestselleristky Kateřina Tučková a Alena Mornštajnová, kvůli zvýšení cen v tiskárnách zdražil výtisk nového titulu o 50 až 100 korun. Cena za tisk jim stoupla zhruba o 40 procent. "Stoupající inflace nás ovlivňuje od začátku roku, museli jsme posouvat termín vydání některých titulů a pečlivěji stanovovat výši nákladů," potvrzuje Radek Štěpánek, mluvčí Hostu.

Podle Renaty Růžové z nakladatelství Jota zákazníci důkladněji zvažují koupi knihy, častěji sahají po zlevněných titulech nebo si knihy půjčují z knihoven. "Zatím jsme nezdražovali plošně, vyšší ceny jsou u novinek nebo některých dotisků úspěšnějších titulů, kdy už původní cenu nebylo možné udržet," říká Růžová.

Zdražení potravin, energií a pohonných hmot vyčerpává finanční možnosti zákazníků také podle Šimona Ryšavého, který provozuje stejnojmenné nakladatelství. "Na knihy se tak dostává méně peněz z rodinných rozpočtů," myslí si. Podle něj se na zvyšování cen starších knih podílejí i distribuční firmy. Zasílají knihkupcům ceník se zvýšenými cenami těch titulů, které už mají na skladě.

Podle Bohdana Lukáše z Barrister & Principal se přitom ceny knih posledních 20 let skoro neměnily. "Nedávno jsem dělal dotisk 15 let staré knihy a prodávali jsme ji za stejnou cenu jako před lety. Zdražujeme jen proto, že za tiskárnu zaplatíme skoro dvojnásobek toho, co před rokem," dodává.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů v květnu odeslal dopis premiérovi Petru Fialovi z ODS, v němž žádal zavedení nulové sazby DPH na knihy. "Vláda se zavázala nahlížet na knihy jako na nezbytné zboží. Je to však pouze abstraktní nezbytnost, protože reálně, v době zdražování základních potřeb, je zejména pro řadu rodin s dětmi kupování knih sociálně neúnosné," uvedl předseda svazu a spisovatel Martin Vopěnka z nakladatelství Práh. Podle něj by zavedení nulové sazby DPH pro knihy nebylo pro státní rozpočet nijak fatální, výpadek příjmů odhadl na 600 milionů korun.