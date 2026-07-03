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Literatura

Husovy spisy na jednom místě. Vědci z Masarykovy univerzity vytvořili jejich databázi

ČTK

Badatelé z Masarykovy univerzity v Brně vytvořili databázi všech spisů kazatele a církevního reformátora Jana Husa. Zahrnuje informace o přibližně 500 latinských a českých rukopisech, starých tiscích a dalších pramenech. Databáze MIHOO je určená historikům i filologům, odborné i laické veřejnosti. Završuje bádání, které trvalo více než 100 let, oznámila univerzita na webu.

Jan Hus was a Bohemian religious reformer, philosopher, and key figure in the development of Protestantism in the 15th century, whose teachings led to the Hussite Wars and significant religious reforms.
Jan Hus byl český náboženský reformátor, filozof a klíčová postava vývoje protestantismu v 15. století. Jeho učení vedlo k významným náboženským reformám.Foto: Profimedia – The History Collection / Alamy / Profimedia
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Platforma umožňuje dlouhodobé uložení všech dat, jejich zpřístupnění, sdílení a doplňování. "Jsou v ní veškeré dostupné informace o textech, jejichž autorem je Jan Hus nebo které jsou mu připisovány, včetně rukopisné tradice, raných tištěných vydání, moderních kritických vydání a odpovídající sekundární literatury," uvedl Michal Lorenz z Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU).

Teolog a kazatel Hus, jenž působil na přelomu 14. a 15. století, napsal přibližně 140 spisů, traktátů, výkladů a kázání. Poměrně obsáhlá je také korespondence. Pro církev psal latinsky, pro lid česky. Jeho učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve. Pro své názory byl Hus 6. července 1415 upálen.

"Husova literární pozůstalost se dochovala díky práci písařů. Ti jeho díla zaznamenávali z ústně pronesených promluv, z jeho napsaných prací nebo při organizované písařské činnosti ve skriptoriu a poté četným opisováním starších předloh," řekla odbornice na latinskou medievistiku Petra Mutlová z Ústavu klasických studií FF MU.

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Katolická církev se sice snažila Husovo dílo potlačit, jeho myšlenky se přesto dochovaly ve stovkách svazků po celé Evropě. Databáze přináší přehled o jejich uložení, obsahu a dostupnosti. "U řady děl badatelé zpřesnili dataci, vznikly nové aktualizace a mnoho informací odborníci doplnili. Lidé se nejen dozvědí, co vše Jan Hus napsal a kde to najít, ale také například to, zda existují staré a moderní tisky a v kolika vydáních či kopiích. Informace je navede ke konkrétnímu prameni," doplnila Mutlová.

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