Hrabalova chata v Kersku se stala kulturní památkou. Je přístupná i pro veřejnost

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku se stala kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt spjatý se životem a dílem spisovatele Bohumila Hrabala, který vlastní Středočeský kraj, se v roce 2024 po rekonstrukci otevřel jako takzvané haus muzeum spravované Polabským muzeem.
"Hrabalova chata má mimořádnou kulturně-historickou hodnotu. Je jedinečným svědectvím o životě a tvorbě světově uznávaného spisovatele. Samotná chata i její okolí jsou navíc pevně zakotveny v jeho literárním díle a připomínají je také filmy inspirované jeho knihami. I proto jsme chtěli, aby chata získala statut kulturní památky, který zajistí její ochranu i pro další generace," uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci). O prohlášení chaty za kulturní památku požádal kraj loni.
Chatu, ve které zejména v 70. letech napsal většinu svých knih, získal Bohumil Hrabal (1914 až 1997) v roce 1965. V letech 1967 až 1970 udělal stavební úpravy, dal přistavět horní patro a garáž, nad kterou vznikla prosklená veranda. Před smrtí objekt daroval synovi svého souseda, který zde dostavěl koupelnu a kuchyň.
Kraj koupil chatu v roce 2021 téměř za deset milionů korun, upravenou do podoby takzvaného haus muzea ji otevřel předloni v květnu. Po rekonstrukci se vrátila do podoby z 80. let minulého století, kdy spisovatel v chatě pobýval. Část expozice tvoří původní vybavení ze sbírek Polabského muzea, k autentickému dojmu přispívají také dobové předměty, které muzeum získalo od dárců. Součástí Polabského muzea je i Vlastivědné muzeum v Nymburce, které dlouhodobě spravuje stálou expozici Bohumila Hrabala.
Návštěvníci mohou letos chatu poprvé navštívit poslední víkend v březnu. V režimu pátek až neděle bude chata přístupná v dubnu a v říjnu. Od května do září bude otevřená denně mimo pondělí.
