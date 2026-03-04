Přeskočit na obsah
Benative
4. 3. Stela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Literatura

Hrabalova chata v Kersku se stala kulturní památkou. Je přístupná i pro veřejnost

ČTK

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku se stala kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt spjatý se životem a dílem spisovatele Bohumila Hrabala, který vlastní Středočeský kraj, se v roce 2024 po rekonstrukci otevřel jako takzvané haus muzeum spravované Polabským muzeem.

Hrabalova chata se otevře veřejnosti. Podívejte se, kde se zrodily Slavnosti sněženek
Hrabalova chata v Kersku na Nymbursku se stala kulturní památkou.Foto: Aktuálně.cz
Reklama

"Hrabalova chata má mimořádnou kulturně-historickou hodnotu. Je jedinečným svědectvím o životě a tvorbě světově uznávaného spisovatele. Samotná chata i její okolí jsou navíc pevně zakotveny v jeho literárním díle a připomínají je také filmy inspirované jeho knihami. I proto jsme chtěli, aby chata získala statut kulturní památky, který zajistí její ochranu i pro další generace," uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci). O prohlášení chaty za kulturní památku požádal kraj loni.

Chatu, ve které zejména v 70. letech napsal většinu svých knih, získal Bohumil Hrabal (1914 až 1997) v roce 1965. V letech 1967 až 1970 udělal stavební úpravy, dal přistavět horní patro a garáž, nad kterou vznikla prosklená veranda. Před smrtí objekt daroval synovi svého souseda, který zde dostavěl koupelnu a kuchyň.

Kraj koupil chatu v roce 2021 téměř za deset milionů korun, upravenou do podoby takzvaného haus muzea ji otevřel předloni v květnu. Po rekonstrukci se vrátila do podoby z 80. let minulého století, kdy spisovatel v chatě pobýval. Část expozice tvoří původní vybavení ze sbírek Polabského muzea, k autentickému dojmu přispívají také dobové předměty, které muzeum získalo od dárců. Součástí Polabského muzea je i Vlastivědné muzeum v Nymburce, které dlouhodobě spravuje stálou expozici Bohumila Hrabala.

Související

Návštěvníci mohou letos chatu poprvé navštívit poslední víkend v březnu. V režimu pátek až neděle bude chata přístupná v dubnu a v říjnu. Od května do září bude otevřená denně mimo pondělí.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Poslanec Motoristů Filip Turek ukazuje archivní noviny z komunistické éry, které měl před sebou v době projevu prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně.
Poslanec Motoristů Filip Turek ukazuje archivní noviny z komunistické éry, které měl před sebou v době projevu prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně.
Poslanec Motoristů Filip Turek ukazuje archivní noviny z komunistické éry, které měl před sebou v době projevu prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně.

Tajemství Macinkova a Turkova Rudého práva. Už je jasné, kde ho na prezidenta vytáhli

Když si předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka listoval v úterý při projevu prezidenta Petra Pavla komunistický Rudým právem, vyvolalo to velkou pozornost i spoustu reakcí. Aktuálně.cz proto zajímalo, proč a jak celý nápad vznikl. Tím spíš, že Macinka nebyl jediný z Motoristů, který měl v době prezidentova projevu před sebou tisk z éry komunismu.

Pentagon US Iran
Pentagon US Iran
Pentagon US Iran

"Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," oznámil ministr Hegseth

Amerika vyhrává, zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na islámskou republiku, chválil spolupráci s Izraelem a poznamenal, že íránský režim je na pokraji sil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama