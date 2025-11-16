Literatura

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Petra Smítalová
před 2 hodinami
Krátce před výročím 17. listopadu 1989 vychází v nakladatelství Argo kniha s názvem Havel: hrátky s čertem. Jde o emotivní komiksový příběh přibližující jednu z nejvýraznějších osobností českých moderních dějin: spisovatele, dramatika a následně i prezidenta Václava Havla. Autoři knihy se zaměřili na dramatické období jeho života, rok 1977, kdy byla zveřejněna Charta 77.
Spisovatel, dramatik a disident Václav Havel, jak ho v roce 1977 zachytil fotograf Ondřej Němec.
Spisovatel, dramatik a disident Václav Havel, jak ho v roce 1977 zachytil fotograf Ondřej Němec. | Foto: Profimedia.cz

Havlův blízký přítel a spolupracovník Michael Žantovský se společně s talentovanou ilustrátorkou z generace mileniálů a držitelkou Ceny Muriel Štěpánkou Jíslovou pokusili čtenářům přiblížit nejen politickou perzekuci, které Havel čelil, ale také jeho osobní vnitřní boj s pochybnostmi uprostřed totalitního režimu.

Vybrali si pro to rok 1977, kdy tehdy již slavný Havel skončil po několika dnech výslechů a domovních prohlídek ve vyšetřovací vazbě s obviněním z podvracení republiky a poškozování zájmů republiky v cizině. Propuštěn byl po čtyřech měsících a po dalších dvou letech skončil ve vězení znovu, tentokrát na více než čtyři roky. Právě to je půdorys komiksového vyprávění, v němž hlavní hrdina svádí boj nejen s represemi tehdejšího vládnoucího režimu, ale také sám se sebou, se svými pochybnostmi, osobními démony a slabostí.

Obálka knihy Havel: hrátky s čertem.
Obálka knihy Havel: hrátky s čertem. | Foto: Nakladatelství Argo

K těmto motivům odkazuje i část názvu knihy "hrátky s čertem", neboť Havel tehdy před odchodem z vězení pod nátlakem vyšetřovatelských praktik podepsal prohlášení, že se po propuštění zdrží politických a protirežimních aktivit, což si velmi vyčítal a považoval to za svoje selhání. A to i přesto, že většina jeho spolupracovníků tento krok chápala, protože Havel tím usnadnil své propuštění, ochránil další signatáře Charty 77 a rozhodně ho to neodradilo od toho, aby ve svých disidentských a opozičních aktivitách na svobodě pokračoval.

Komiks má formu vázané knihy o rozsahu 144 stran a styl jeho kresby i grafická úprava podtrhují dramatičnost doby, ve které se příběh odehrává. Jislová skvěle pracuje se stíny i barevností, které odkazují na tíhu morálních zkoušek, jimiž Havel procházel, ale i na atmosféru totalitního "bezčasí". Vizuální vyprávění tak čtenáře snadno vtáhne do disidentova světa a toho, co tehdy prožíval.

„Strávím zbytek života ve vězení a tady i zemřu.“ Navalnyj přibližuje ruskou říši zla

Alexej Navalnyj

Štěpánka Jislová má ostatně s komiksovým zpracováním tématu nesvobody a společenských křivd zkušenosti, je mj. autorkou komiksu Milada Horáková či spoluautorkou komiksové knihy Odvaha je volba, která přibližuje příběhy skautů a skautek, jež se během života zachovali odvážně navzdory nacistickému či komunistickému režimu. Michael Žantovský zase velmi dobře zná Havlův osobní i politický život - je také autorem rozsáhlé biografie s názvem Havel.

Kniha Havel: hrátky s čertem není komplexním portrétem prvního polistopadového prezidenta, ale spíše mikrodramatem v obraze, který připomíná, jak důležitá je v boji za svobodu odvaha, ale i lidskost.

 
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Václav Havel Michael Žantovský Štěpánka Jislová komiks

