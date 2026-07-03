Haruki Murakami vydal v Japonsku svůj nový román. Poprvé má hlavní ženskou hrdinku

V Japonsku se v pátek 3. července začal prodávat nový román slavného spisovatele Harukiho Murakamiho. Desítky nadšených fanoušků oslavily vydání noční akcí ve velkém tokijském knihkupectví. Společně tu čekali na půlnoc, aby si mohli koupit úplně první výtisky, napsala agentura AP.
Kniha The Tale of KAHO (Příběh Kaho) je prvním románem japonského autora, v němž je hlavní hrdinkou žena, uvedlo nakladatelství Shinchosha Publishing Co.
"Kaho, autorka obrázkových knih, je úplně obyčejná mladá žena. Ale začínají se kolem ní dít opravdu podivné věci," napsal Murakami v krátkém vzkazu zveřejněném na webových stránkách vydavatele. "Tento román jsem napsal tak, že jsem se vžil do její kůže," dodal.
Jeho prohlášení upoutalo pozornost mnoha fanoušků, protože většina Murakamiho hlavních hrdinů jsou mladí muži nebo muži středního věku.
"Těším se, až zjistím, jak se bude příběh s ženskou hlavní hrdinkou vyvíjet," řekl Naojuki Jamano, první zákazník, který si novou Murakamiho knihu koupil.
Tento román původně vznikl jako povídka s názvem Kaho, kterou Murakami před dvěma lety přednesl na autorském čtení na tokijské Univerzitě Waseda. Příběh vyšel v červnovém čísle časopisu Šinčó z roku 2024.
Šestadvacetiletá Kaho jde jednoho dne na rande naslepo, které jí domluvil její knižní editor. Během večeře jí partner řekne, že ačkoli už chodil s mnoha ženami, "ještě nikdy jsem neviděl žádnou tak ošklivou jako ty". Kaho je spíše zmatená než rozhořčená a snaží se přijít na to, co jeho slova znamenají. Brzy se jí začnou dít podivné věci, včetně setkání s dalšími záhadnými postavami, jako je mravenečník a jaguár.
Murakami od té doby v časopise Šinčó zveřejnil další tři příběhy o Kaho; poslední z nich v březnovém čísle. Tyto čtyři příběhy propletl do nového 352stránkového románu se čtyřmi kapitolami: Kaho a muž na motorce, Mravenečník z Musaši-sakai, Kaho a královna termitů a Anděl strážný, sloní vejce a Scarlett Johanssonová.
Časopisecká verze prvního příběhu o Kaho vyšla v angličtině v listu The New Yorker, ale román je prozatím k dispozici pouze v japonštině. Plány na překlad zatím nebyly zveřejněny.
Nová kniha vychází tři roky po Murakamiho předchozím románu Město a jeho nejisté zdi, který sleduje mužského protagonistu, jenž se potýká s láskou, ztrátou a hranicemi mezi reálným a podvědomým světem. Ten vyšel před pár dny v českém překladu v nakladatelství Argo.
Japonský spisovatel Haruki Murakami, který se narodil 12. ledna 1949, je považován za jednoho z nejvýznamnějších světových literátů. Ve svých dílech Murakami kombinuje vlivy západní literatury a věrný zároveň zůstává i japonské tradici - z obou prostředí přitom dokáže extrahovat dobré i špatné stránky. Výjimečné postavení si mezi čtenáři vydobyl především romány Norské dřevo a Kafka na pobřeží, kterých se prodaly desítky milionů výtisků.
V říjnu 2006 navštívil spisovatel Prahu, kde mu Společnost Franze Kafky udělila svou cenu pojmenovanou po pražském rodákovi, k němuž má Murakami od mládí blízko.
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