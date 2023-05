Mezinárodní Bookerovu cenu získal bulharský spisovatel Gospodinov

Mezinárodní Bookerovu cenu pro nejlepší prózu přeloženou do angličtiny letos získal bulharský spisovatel Georgi Gospodinov za román Time Shelter, což lze česky přeložit jako Úkryt před časem. Dílo původně napsané bulharsky se do finále dostalo poprvé, oznámila v úterý večer porota.

Několik Gospodinovových děl bylo v minulosti přeloženo do češtiny, oceněný román mezi ně však zatím nepatří. Autor získal Mezinárodní Bookerovu cenu se svou překladatelkou do angličtiny Angelou Rodel.

Příběh se odehrává na klinice, kde se psychiatr snaží uklidnit pacienty trpící demencí tak, že pro ně vytváří místa připomínající minulost. Nemocnice brzy začne přitahovat lidi, kteří se snaží utéct z reálného světa.

Podle francouzské spisovatelky a předsedkyně poroty Leily Slimani je to "skvělý román plný ironie a melancholie", jak řekla. "Jedná se o velmi hluboké dílo, které se zabývá aktuální a filozofickou otázkou: co se s námi stane, když zmizí naše vzpomínky?" cituje ji agentura AP. "Je to také úžasné dílo o Evropě, kontinentu, který potřebuje budoucnost, kde je minulost přetvářena a kde se z nostalgie může stát jed," doplňuje Leila Slimani.

Gospodinov je jedním z nejpřekládanějších bulharských autorů. Za román Time Shelter už získal také italskou cenu Strega. V češtině od Gospodinova naposledy vyšla roku 2018 v Nakladatelství Lidové noviny próza nazvaná Fyzika smutku.