Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"

před 6 hodinami
Před 80 lety, 17. srpna 1945, vyšel poprvé román Farma zvířat britského spisovatele George Orwella. Kniha je všeobecně chápána jako alegorie stalinistického Sovětského svazu a kritik kapitalismu Orwell chtěl Farmou zvířat před západní veřejností "demaskovat sovětský mýtus". Až do konce 50. let 20. století nečekal toto dílo žádný velký úspěch, dnes však patří mezi světovou literární klasiku.
Britský novinář, esejista a spisovatel se ve svých dílech zabýval kritikou totalitarismu.
Britský novinář, esejista a spisovatel se ve svých dílech zabýval kritikou totalitarismu.

V češtině vyšla už v roce 1946, ale později v Československu za komunistického režimu byl Orwell na seznamu zakázaných autorů a jeho kniha nemohla vycházet. Výjimkou byla kniha Zvířecí farma, která vyšla v samizdatu, a Zvířecí statek, jenž vyšel u exilového nakladatelství Index.

Prorocký vhled do totalitních režimů

Orwell bývá někdy označován za prorockého spisovatele, jednoho z nejvýznamnějších ve 20. století, který již ve 40. letech velmi sugestivně a trefně vylíčil fungování totalitních společností. Řada pojmů z jeho antiutopických podobenství Farma zvířat a 1984 je běžně užívána v mnoha jazycích jako synonymum jevů totalitních režimů. Zanícený socialista a brilantní esejista Orwell hlasitě kritizoval neduhy tehdejší společnosti, kolonialismus i sociální nerovnost.

Asi nejčastěji používanou frází z Orwellova díla je věta: "Velký bratr tě sleduje" z jeho nejslavnějšího románu 1984 (poprvé vyšel v roce 1949), kterou si vypůjčili i tvůrci novodobých reality show. V Orwellově pojetí má však tragický rozměr - Velký bratr vládne diktatuře, v níž nejvyšší autorita "Strana" používá k manipulaci obyvatel permanentně válčící Oceánie řadu propracovaných technik, především tzv. doublethink (dvojité myšlení). Pak nikoho nepřekvapí, že na Ministerstvu lásky mučí vězně či že se Ministerstvo pravdy programově zabývá lhaním.

Ne tak temná jako román 1984, ovšem stejně skeptická je Orwellova bajka Farma zvířat. Vypráví příběh zvířat, která vyhnala ze statku majitele a plna nadšení začala budovat ideální společenství. Vedení farmy ale postupně zcela ovládla prasata, která postupně upravovala zákony, podle nichž život na statku fungoval ("Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější"), až nakonec nastolila tvrdou diktaturu.

Obálka knihy Farma zvířat.
Obálka knihy Farma zvířat.

Knihou se inspirovali Pink Floyd i filmaři

Podle Orwella Farma zvířat odráží události, které vedly k ruské revoluci v roce 1917 a následně ke stalinské éře Sovětského svazu. V dopise francouzské spisovatelce Yvonne Davetové Orwell popsal Farmu zvířat jako satirický příběh proti Stalinovi, v eseji Proč píšu (1946) napsal: "Farma zvířat byla první knihou, v níž jsem se s plným vědomím toho, co dělám, pokusil spojit politický a umělecký záměr v jeden celek."

